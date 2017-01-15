LADY, cалон спортивных тренажеров SST и магазин спортивного питания Fizcult представляют новый проект о самостоятельном похудении — «Я сам (а)!»

В нашем проекте — только реальные истории от реальных героев, которые добились потрясающих результатов в борьбе с лишним весом, не имея при этом возможности прибегнуть к помощи дорогостоящих специалистов и услуг.

Нам пришло множество писем, с первыми из них вы можете познакомиться здесь .

Второй выпуск мы предлагаем вашему вниманию сегодня.

История 4

Елизавета





До:





После:





Благодаря родителям я с трехлетнего возраста занималась танцами, всегда была очень живым ребенком, любила спорт. Танцевала на протяжении более чем 10 лет в абсолютно разных стилях начиная от народных танцев и заканчивая хип-хопом.

Но как во многих других подростках, лет в 15 во мне начала развиваться дикая лень. Спорт начал уходить из моей жизни, а «вкусняшки» — наоборот.

И вот к окончанию школы я уже не была стройной и подтянутой, а живот, который всегда был плоским, с кубиками пресса, начал становиться все больше и больше, и спрятать его уже было нельзя.

Когда поступила в университет, сидя на лекциях, все время ела всякие неполезные вкусняшки — чипсы, печеньки, вафельки.

Дальше — больше. Я пошла работать, и работа была сидячая. Как и в университете, я продолжала есть булочки и думать о том, что внешность в человеке — не главное, ведь я всегда была самой зажигательной в компании! Мне было легко найти общий язык на учебе, на работе, я всегда была отличным другом и интересным собеседником.

Но родители сначала мягко, а затем и более напористо говорили мне о том, что я располнела, а людей-то мы, как известно, встречаем по одежке. Брат вообще не стеснялся в выражениях и прямо говорил: «Ты жирная!». И я все равно верила, что меня и такую полюбят.

Да, старалась похудеть, но меня хватало максимум на пару недель, а потом вкуснейшие запахи мяса, которое готовила моя мама, сбивали меня с пути истинного! А ещё все эти безумные рекламы про кремы для похудения! Как же они заманчивы: ведь говорят, что можно есть сколько хочешь, только мажься кремом.

Со временем я поняла, что я и есть та самая «страшная подружка» и что найти мужчину моей мечты будет невозможно, если все так будет продолжаться. Сто килограммов при росте 176 см — многовато, да? А мне было 23 года!

Как мы все знаем, все дела мы любим начинать с понедельника: начну учиться с понедельника, начну делать зарядку по утрам, начну худеть… У меня все произошло в среду.

Проснувшись с утра и вычитав очередную диету, рассчитанную на семь дней, я решила что моя сила воли на высоте и что я всё смогу и всё выдержу. Вы знаете, как трудно худеть, когда люди за столом едят мясо с картошкой?

Диета началась с первого дня, и он был только питьевой — можно было кефир, воду и бульон без соли и специй. Мне повезло, кефир был моим любимым напитком, а в квартире была безумно вкусная вода из-под крана. Он был сложным, но выполнимым. За ним пошел второй, третий…

В один из этих семи дней мне приснилось, что я съедаю огромный кусок жареного мяса с кровью… Проснулась в холодном поту и в слезах, не могла поверить, что я смогла нарушить свою уже начавшуюся диету. Но это был лишь сон, и он был самым жестким мотиватором.

Правду говорят: «Хочешь похудеть — закрой рот». Что я и сделала. После этих жестких семидневных мучений, я закрыла свой рот для еды на месяц. Моим основным питанием был кефир и вода с лимоном. Изредка я брала кочан капусты на работу и ела его в течение всего дня.

Я знаю, что «не есть» это плохая идея, что так нельзя, что можно посадить желудок, навредить себе, но тогда это для меня не было важным. Никому не посоветую это повторять!

Конечно, пить только кефир организм мне со временем не позволил, слабость и отсутствие энергии дали о себе знать через месяц, но также и результат, который я видела в зеркале и на весах, меня просто поражал. Так как желудок был уже уменьшенного размера и кушать мне не хотелось, пару перекусов в день капустой, яблоками или овощами помогали мне восстанавливать силы и энергию, а она мне была нужна, ведь после 100 кг тело надо было привести в порядок.

К сожалению, денег на фитнес-центры и личного инструктора у меня не было. Страницы интернета пестрили огромным количеством разных комплексов, но мы все еще помним — я ленивая.

Лучшими упражнениями для меня оказались самые банальные, известные всем со школы: прыжки (прыгала много, часто и с грузами на руках и на ногах) и ходьба, что доставляло не только удовольствие, но и подтягивало мое тело. В день я проходила не менее 20 км.

Ну и, конечно же, любовь с детства к танцам, а с подросткового возраста — к волейболу, только обострилась. Танцевала дома постоянно. И нашла место, где могу играть в волейбол и получать удовольствие от игры и своих возможностей. Ведь теперь это были не 100 кг, а 68!

И что самое важное: спустя всего 3 месяца после той самой среды, когда я проснулась с мыслью «я смогу, я сделаю все сама!».

Вес мне удавалось держать, и да, у каждой истории должен быть хороший конец: я встретила мужчину своей мечты, который говорит, что будет меня любить, даже если я буду весить 300 кг!

История 5

Ольга

Добрый день, уважаемая редакция LADY! Меня зовут Оля, и я хотела бы поделиться своей историей похудения.

Моя история не из простых, хотя сейчас, оглядываясь назад, все кажется достаточно безоблачным, наверное, потому что у женщин это в природе: забывать трудности и запоминать радостные моменты. В процессе своего похудения я наделала кучу ошибок. Некоторые из них сыграли мне на руку, некоторые довели до проблем со здоровьем. Сейчас последствия моих ошибок исправлены, и я желаю другим девушкам, которые хотят сбросить вес самостоятельно, перенять лучшее из моего опыта.

С чего же все началось

Новый год 2014−2015. Мне 25. Вес 72,5 кг.





На фото: я (слева), моя младшая сестра.

Как я набрала вес? Хороший вопрос! Незаметно. Я примерно такой и была со времен старшей школы. Почему? Ну, наверное, потому что, как и многие девушки, люблю сладкое и всякую вкуснятину, но при этом мне не повезло с обменом веществ.

Новый год — это всегда период переедания. Всегда столько всяких конфет в красивых обертках, столько разной еды, которую видишь только по праздникам, а может, и вовсе раз в году, ты в кругу семьи, всем весело, все кушают, и ты кушаешь. Я себя не оправдываю, но так обычно и происходит. Но вот после этого конкретного Нового года меня переклинило: я посмотрела на себя в зеркало и поняла, что недовольна собой. Я жирная. Пора худеть.

Вот еще несколько моих фото, сделанных за пару месяцев до злополучного Нового года:









Короче, проблема налицо.

С чего я начала:

Занятия гимнастикой/аэробикой 4−5 раз в неделю по 1,5 часа; Ограничение употребления сладкого, жирного, жареного (не слишком жесткое), добавление в рацион большего количества фруктов и овощей; Ежедневные прогулки, хотя бы по полчаса.

Для своих занятий я приобрела гимнастический коврик, наполнила 2 бутылки от питьевого йогурта песком, чтобы получились гантели (кстати, очень удобные, до сих пор с ними занимаюсь, масса — по 650 г), купила массажный хулахуп на 1,2 кг. И все… Ну, потом окажется, что не все, но это позже.

И я начала войну. Войну со своим телом. Я вспомнила благополучно забытые упражнения из универской физкультуры, нашла в интернете новые, которые мне понравились, добавила немного растяжки — и вжух. С потом, проклятиями, слезами, синяками, дикой усталостью я начала терять килограммы! Не слишком быстро — по 2−3 кг в месяц — но они уходили!

А фото в мае 2015 года — примерно через 5 месяцев занятий:





К лету мой вес снизился до 60 кг, а в мае случилось весьма знаменательное событие в моей истории похудения: мой парень купил мне велосипед. Катались мы по 12−20 км. К концу лета я могла спокойно проехать 25 км на велике, купила себе раздельный купальник и весила уже 54 кг. Но на мою расшатанную похудением психику надвигалась новая проблема: конец велосезона! Та-да-да-дам! Что мне делать, когда я не смогу тратить так много калорий?! Это была паника. Мое снижение веса происходило не столько за счет какой-то специальной диеты, сколько за счет физических упражнений. Ела-то я по-прежнему, ну почти. Немного сократила сладости и жирное/жареное, если вы помните.

И тут мне на помощь приходит новая фишка: подсчет калорий. Когда я посчитала свой дневной рацион, мое сердце остановилось: 3000 калорий! Как я могла раньше лопать мужскую норму калорий в день и при этом еще и терять вес?! Это до сих пор остается загадкой для меня и мировых ученых. Неужели у меня было столько физической активности, что я смогла создать дефицит калорий с таким явным пережором?

Что я сделала со своим рационом? Я урезала калорийность до 1500 ккал в день. Как и любой невежда в такой ситуации, я сразу же убрала жиры, т.к. они самые калорийные. Выбросила из рациона сладкое, от которого смогла отказаться: печенье, сырки, пирожные, зефир. Отказалась от хлебобулочных изделий полностью. Перешла на хлебцы. Углеводы в основном я предпочитала низкокалорийные: овощи и фрукты. Но все равно в рационе осталось сладкое в виде шоколада, конфет, мармелада.

Теперь каждый продукт, который я планировала съесть, взвешивался, рассчитывалась его калорийность, и результат заносился в блокнот. И так каждый день. Сначала отнимает кучу времени, но потом вы запомните калорийность основных своих продуктов, и процесс станет автоматическим и быстрым.

Потеряв за неделю 2 кг, я поняла, что физическую активность можно немного сократить, так как такая быстрая потеря веса меня испугала. С тех пор я занимаюсь своей гимнастико-аэробико-растяжкой 2 раза в неделю. Плюс помним про пешие прогулки каждый день. Достаточно пройти 5−6 остановок по пути домой с работы. А лучше, конечно, 8.

К Новому году 2015−2106 я уже выглядела так:





На фото я со своим папой. Здесь я вешу 52 кг.

Но весной начались проблемы. Кожа стала до невозможности сухой, на руках началась какая-то аллергия, анализы крови показывали наличие воспаления. Лечение воспаления вроде бы дало результаты, аллергия же то прекращалась, то ухудшалась. Сухость кожи осталась. Из-за своей «аллергии» я стала косо посматривать на кошку, а также на морковку и все оранжевые фрукты, коих я ела немалое количество.

До меня дошло, какую страшную ошибку я допустила и какой урон организму я нанесла, только когда я поехала в отпуск. Вот мое фото летом 2016 года:





Там я жила в гостинице и питалась в их столовой. Вся «аллергия» прошла за 3 дня. А я просто ела там кашу с маслом, мясо, жареную яичницу, салат со сметаной или растительным маслом, наваристый суп на жирном бульоне. При этом я не набрала вес, хотя, конечно, сложно было его набрать, когда с утра до вечера катаешься на велике или ходишь в походы.

Но главную вещь я поняла: в рационе нужны жиры! Вернувшись из отпуска, я включила жиры в рацион. Но мы помним, что там все еще присутствуют конфеты и сладости. А калорийность рациона 1500 ккал! Разумеется, то количество жиров, которые я включила в рацион, не справилось с поставленной задачей: на моих пальцах опять начали появляться эти чертовы волдыри.

И тут я подошла к новому этапу. Я долго размышляла, почему у меня не снижается вес при моей калорийности рациона и физических нагрузках. Раньше же это работало. Почему не работает сейчас. Наверное, я делаю что-то не так. Моя подруга-фитоняшка Настя мне пару раз говорила про какое-то там соотношение белков, углеводов, бла-бла-бла. И я подумала: «А давай-ка попробуем рассчитать, что у меня там в этом соотношении». Нашла сайт, в котором вводишь продукты, а он тебе выдает соотношение белков/жиров/углеводов, и плюс наличие всяких витаминов, микроэлементов, количество сахаров (моно- и дисахаридов, если говорить сложным языком диетологов). И тут меня прошиб холодный пот. Для моих параметров (рост, вес, пол, возраст, образ жизни) я переедаю свою норму по сахарам в 5 раз!

Я не знала, что делать, но интуиция мне подсказывала, что у меня жесткая проблема, которую пора решить. Вдобавок масла в огонь подлил еще один дьявольский калькулятор, на который я наткнулась на сайте для бодибилдеров: калькулятор процента жира в организме. Итак, что же мне ответил калькулятор? А он ответил: «Девонька, да у тебя в организме при твоем росточке и птичьем весочке жирка в организме 27%, что, прости, девонька, легкий переборчик».

Как? При весе 52,5 кг я жирная! Я похудела на 20 кг и все равно осталась жирной! Как такую депрессуху не заесть тортом. А вот так: зажать свой рот, собрать волю в кулак и разобраться со всем этим «по-мужски».

С октября этого года (2016) я начала сокращать потребление сахара и добавлять в рацион больше сложных углеводов, про которые я уже почти забыла за 2 года. Как же тяжело без сладкого. Но это первые недели две. А потом вы понимаете: вместо тех калорий, которые вы тратили на сладкое, можно съесть бутерброд с сыром, орехи, даже бублики или пару не слишком сладких печенюшек. У меня высвободилась почти треть калорий моего дневного рациона! Я могу съедать еще кучу всякой еды, если не есть конфеты! Я нормально наедаюсь, а сложные углеводы вроде разных каш и орехов позволяют чувствовать сытость гораздо дольше — я просто не хочу есть и не шарюсь лишний раз по кухне. Сахара очень быстро усваиваются организмом, и вы снова чувствуете голод через час после «сахарного» перекуса. А после нормальной еды вы не вспомните про голод 3−4 часа.

Разумеется, полностью сахар из рациона невозможно убрать, т.к. он присутствует практически во всех готовых продуктах и полуфабрикатах, что мы покупаем, а также в овощах и фруктах, но уменьшить объем его потребления вполне возможно. Сейчас я потребляю сахаров в рамках рекомендации ВОЗ: менее 10% от калорийности дневного рациона. И я разобралась с этим всего за 2 недели. А за последующий месяц я скинула 1,5 кг. Просто так, из-за пересмотра диеты. Физическая нагрузка по-прежнему 2−3 раза в неделю, прогулки, подсчет калорий (кстати, уже 1650 ккал в день).

Прилагаю свое сегодняшнее фото:





При росте 160 см я вешу 51 кг. Вы видели? У меня там на прессе даже немного заметны кубики. Кто бы мог подумать! Они так долго от меня там скрывались.

Несколько советов, проверенных на личном опыте, напоследок:

Не худейте быстро (реклама типа «Пугачева похудела за 2 недели на 50 кг» — это неправда, так быстро худеть даже вредно для организма). На мой взгляд, оптимальное количество теряемых в месяц кг — это 2−4. У меня при таком темпе не обвисла кожа, не появились растяжки, все выглядит в рамках приличия. Убирайте из рациона сладкое (не полностью, конечно, но сократите, насколько это возможно). Кушайте медленные углеводы — это наши друзья. И про жиры помните, лучше, конечно, растительные. Занимайтесь каким-нибудь спортом или силовыми упражнениями, чтобы ваши мышцы работали и не давали коже после похудения обвиснуть. Самый эффективный метод сжигания жира — аэробика (выберите темп 130−140 ударов — и зажигайте! Это могут быть танцы, бег, степ. Но не забывайте о п. 4. Усталость, срывы, желание все забросить — это нормально, но не бросайте, все в итоге будет хорошо, если вы сделаете небольшое усилие над собой.

Отдельный разговор про срывы. Очень лично, очень стыдно, но я хочу вас предупредить: срывы будут. Нельзя себя просто так долго во всем ограничивать без последствий. Мне сносило крышу от сладкого, я объедалась шашлыками, чипсами, тортами, конфетами, ореховой пастой, печеньем. Я могла съесть до 4500 ккал в день (заметьте, что во время срывов я все равно считаю калории, это помогает потом корректировать свое поведение, это сдерживающий фактор), а может, и до 5000. Главное при срыве не паниковать. Ну сожрала ты кило жареного мяса, залила это сладким компотом и навернула сверху тортика. С кем не бывает. Все в порядке. Да, это + 300−500 г жира на твоих боках, но ничего, добавишь к своим обычным тренировкам на следующий месяц дополнительную активную кардиотренировку на 45−60 минут каждую неделю. Можно устроить пробежку, пеший поход в лес, заняться аэробикой. Для этого можно приобрести специальную степ-доску или соорудить что-то импровизированное (я делаю себе помост из коробки с домкратом и кошкиной доски-когтеточки). Главное, отнестись спокойно. От стресса, конечно, ваши съеденные калории, может, не так хорошо усвоятся, но психологический дискомфорт может привести к новому срыву. Я заметила, что с новой системой питания и спокойным отношением к срывам, последние стали реже случаться.

Что же со мной происходит сейчас? Питаюсь по-новому. Чувствую себя хорошо. Кожа из сухой стала нормальной (а до похудения была жирной!). Слежу за рационом, занимаюсь упражнениями, хожу пешком. Начинаю осваивать новые фишки: пытаюсь пить больше воды, но пока получается как-то средненько, пытаюсь сокращать потребление соли, т.к. это, оказывается, тоже вредно.

А еще я поняла одну важную вещь: все это время я воевала со своим телом, издевалась над ним всякими способами, ругала его, считала своим врагом. Это такое глубокое заблуждение. Тело — это не враг, это наш союзник. Когда ему плохо, когда оно не в порядке — это знак, оно нас предупреждает, что мы делаем что-то неправильное. Главный наш враг — это сознание, точнее, это наш образ мышления, наши вредные пищевые привычки, наше наплевательское отношение к нашему союзнику — телу. Мне пришлось поменять свое восприятие, пришлось полюбить себя и свое тело, принять его и попросить прощения за все те ошибки, которые я допустила, считая его врагом. Сейчас я заодно с телом, я слежу за его реакцией на изменения в рационе, стараюсь поддерживать в хорошей форме, хотя оно еще далеко не идеально, но я люблю его и благодарю каждый день за этот долгий извилистый путь совершенствования.

История 6

Анна

До:





После:





Анна, 19 лет.

Рост 167.

Вес до — 87.

Вес после — 55.

Учась в школе, я не заботилась о размерах одежды, о весе. У меня не было лишнего веса, я любила активный отдых и много двигалась. Однако начиная с класса 9 у меня был плотный распорядок дня и я окончательно забыла о спорте, не обращала внимания на то, что я ем и во сколько. Ужин в 9−10 вечера был нормой. Набирала я вес постепенно, поэтому не считала себя особо полной, не замечала особых изменений. В итоге к выпускному классу мой лишний вес составлял 25 килограммов.

С поступлением в университет у меня начались жуткие комплексы, я могла отменить встречу просто из-за того, что я не нравлюсь себе в выбранной одежде, я могла перебрать весь шкаф, но какая одежда сможет визуально скинуть килограмм 40?! Мотивацией для меня стала мама, на моих глазах человек, которых всю жизнь был полным, скинул 40 килограммов. Я видела её радость за каждый потерянный килограмм, я видела, как она радуется тому, что недавно купленная одежда снова стала ей велика. Глядя на неё, я осознала, что такое сила воли!

Однажды утром, в очередной раз слушая рассказы мамы, как у неё все советуются по поводу похудения, я решила взвеситься. То утро я помню как вчерашний день. На весах я увидела 87 килограммов. С этого утра всё и началось.

Действовала я по схеме мамы, всё очень просто: правильное питание + спорт.

Я научилась считать калории, нормой для меня стало 1200 ккал в день. Утром я съедала примерно 400 ккал, в обед 300 ккал и ужин — 100 ккал. Между приемами еды я устраивала маленькие перекусы, например, в виде яблок, легких салатиков.

С первого дня похудения я начала делать упражнения на все группы мышц, подобные тренировки занимали у меня минут 30−40 в день. Эти все упражнения я делала дома, понадобился только коврик для занятий. Через некоторое время мама рассказала мне о бодифлексе. Бодифлекс — это комплекс упражнений, основанный на правильном дыхании и направленный на растяжку определённых групп мышц. В интернете есть подробное описание с видео этих упражнений с Мариной Корпан. Со стороны эти упражнения выглядят достаточно нелепо и смешно, однако видимого результата не пришлось долго ждать. С самой проблемной части тела, с живота, объем ушел без проблем. После этих упражнений я начала чувствовать себя более активной, легкой что ли.

Делать каждый день длительный промежуток времени одно и то же мне надоедает, поэтому потом я решила бодифлекс заменить на бег. Мне очень повезло, ведь рядом с домой был новый стадион с удобным покрытием, так я стала каждый вечер выходить на пробежку. Чтобы достичь желаемого результата, бегать нужно не менее 35 минут, я бегала интервалами: 1 промежуток бегу медленно, на 2 промежутке ускоряюсь, 3 — максимально возможная скорость, потом я постепенно сбрасывала скорость и начинала заново. Дополнительно к бегу дома я делала упражнения на все группы мышц.

Что оказалось самым трудным? Со временем я так привыкла к такому образу жизни, что мне все это было в удовольствие, каждую неделю я становилась на весы и видела изменение в весе минимум на 3 кг. Именно это ожидание увидеть желанную цифру на весах и исключило все срывы. Также на изменения во внешности обращали внимание знакомые, что укрепляло моё желание достичь цели. А самым трудным, скорее всего, было то, что очень часто приходилось менять гардероб. Знаете, это то чувство, когда ты покупаешь новые джинсы, а через месяц они уже велики. Это приятно.

В итоге через 8−9 месяцев мой вес уменьшился на 32 килограмма и составлял уже 55 килограммов. На сегодняшний день я также делаю дома упражнения, в подходящую погоду выхожу на стадион и правильно питаюсь, чтобы поддерживать свой результат.

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