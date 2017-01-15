Прошлую неделю рубль белорусский рубль закончил на оптимистичной ноте — укрепился ко всем валютам корзины. Сохранится ли тенденция или доллар снова возьмет верх?

— Росту доллара в конце прошлой недели помешала статистика по американским розничным продажам в декабре, которая оказалась хуже ожиданий, — напомниает старший аналитик Альпари Вадим Иосуб. — Сегодня важной макроэкономической статистики не ожидается, а активность на валютных рынках будет понижена в связи с отмечанием в США Дня Мартина Лютера Кинга.

С момента закрытия торгов на БВФБ в 12:00 предыдущего торгового дня до сегодняшнего утра, евро к доллару на международном рынке снизился с 1,0635 до 1,0625, или менее чем на 0,1%. Соответственно, можно ожидать почти синхронного изменения евро и доллара на открытии сегодняшних торгов БВФБ.

Утром понедельника Brent торговалась в диапазоне $ 55,8-$ 55,9 за «бочку», но нисходящий тренд, стартовавший с прошлого четверга, все еще в силе. В его рамках сегодня можно ожидать снижения цен до минимумов пятницы в области $ 55,5 за баррель.

После окончания предыдущих торгов на БВФБ российский рубль к окончанию торгового дня снизился, а доллар, соответственно, вырос, с 59,41 до 59,68 рос. рублей за доллар, или на 0,5%. Учитывая стабильное утреннее поведение нефти, торги долларом в Москве могут открыться без его существенных изменений.

— Наиболее вероятный сценарий открытия сегодняшних торгов валютой на БВФБ — практически синхронный рост доллара и евро с одновременным снижением российского рубля на фоне незначительного изменения валютной корзины, — говорит аналитик.

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