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истребитель JAS 39 Gripen разбился во время авиашоу для детей
Специальное авиашоу в Таиланде, посвященное Дню детей, завершилось трагедией — принимавший участие в авиашоу истребитель королевских ВВС разбился,
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Трагедия произошла в субботу 14 января в провинции Сонгкхла Хатьяй. Видео снял один из очевидцев. На кадрах запечатлено падение истребителя и виден столб дыма и огня от взрыва. Пилот истребителя погиб, на земле никто не пострадал.
JAS 39 Gripen — простой в обслуживании и надежный истребитель. Самолет неприхотлив к требованиям взлетно-посадочных полос, ему вполне подходят прямые участки автомобильных дорог.
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Очевидец заснял момент падения истребителя.
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