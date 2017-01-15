Специальное авиашоу в Таиланде, посвященное Дню детей, завершилось трагедией — принимавший участие в авиашоу истребитель королевских ВВС разбился, сообщает Defence Blog.

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Трагедия произошла в субботу 14 января в провинции Сонгкхла Хатьяй. Видео снял один из очевидцев. На кадрах запечатлено падение истребителя и виден столб дыма и огня от взрыва. Пилот истребителя погиб, на земле никто не пострадал.

JAS 39 Gripen — простой в обслуживании и надежный истребитель. Самолет неприхотлив к требованиям взлетно-посадочных полос, ему вполне подходят прямые участки автомобильных дорог.