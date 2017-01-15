﻿ На границе с Польшей очереди из легковушек, с Литвой - из фур. 21.by
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На границе с Польшей очереди из легковушек, с Литвой - из фур

16.01.2017 09:32 — Разное | Tut.by  
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На границе с Польшей собралась очередь из легковых автомобилей, на литовской границе — из фур, такая информация размещена на сайте Государственного пограничного комитета.

По данным на 8.00 в пункте пропуска «Каменный лог» в очереди на выезд из Беларуси ожидает порядка 100 фур. В пункте пропуска «Брест» скопилось около 100 автомобилей. На границах с Латвией и Украиной очередей из автомобилей и фур нет. В остальных пунктах выезд уже свободен.

Ранее ГПК сообщал, что, по информации литовской стороны, 14−15 января в пункте пропуска «Лаворишкес» (сопредельный пункт пропуска в Беларуси «Котловка») оформление автомобильных транспортных средств, следующих по грузовому направлению, будет осуществляться в ручном режиме. В связи с этим на выходных в этих пунктах пропуска собрались очереди из автомобилей и фур.

 
Теги: Брест
 
 
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На границе с Польшей собралась очередь из легковых автомобилей, на границе с Литвой - очередь из фур.

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