МИНСК, 16 янв — Sputnik. Несколько десятков легковых автомобилей скопились на белорусско-литовской границе в пункте пропуска "Каменный Лог", сообщили Sputnik в Государственном пограничном комитете (ГПК) Беларуси.

Очереди из фур и легковушек образовались на выезде из Беларуси в сторону Литвы в минувшие выходные.

Согласно информации ГПК на 10:00 понедельника, 70 авто стоят в "Каменном Логе". В других пунктах пропуска — "Котловка", "Бенякони" и "Привалка" — свободно.

На польском направлении только в "Бресте" наблюдаются очереди — 110 машин ждут своего времени на выезд.

В Латвию и Украину выезд полностью свободен.