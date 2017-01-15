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Ситуация на границе с Литвой: легковушки стоят в "Каменном Логе"

16.01.2017 10:10 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 16 янв — Sputnik. Несколько десятков легковых автомобилей скопились на белорусско-литовской границе в пункте пропуска "Каменный Лог", сообщили Sputnik  в Государственном пограничном комитете (ГПК) Беларуси.

Очереди из фур и легковушек образовались на выезде из Беларуси в сторону Литвы в минувшие выходные.

Согласно информации ГПК на 10:00 понедельника, 70 авто стоят в "Каменном Логе". В других пунктах пропуска — "Котловка", "Бенякони" и "Привалка" — свободно.

На польском направлении только в "Бресте" наблюдаются очереди — 110 машин ждут своего времени на выезд.

В Латвию и Украину выезд полностью свободен. 

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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ГПК отмечает, что на выезд из Беларуси в Литву нет ни одной фуры, большегрузов не наблюдается и на латвийской и польской границах.

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