Заканчиваются главные зимние праздники, киномир пребывает в спокойствии, подводя итоги года пока что в рамках «Золотого глобуса». Студии не спешат закидывать зрителей новинками и также не торопятся радовать горячими трейлерами. AFISHA.TUT.BY собрала, что было, и традиционно предлагает пятерку сносных роликов.

«Золото»

Премьера в мире: с 29 декабря 2016 г. Режиссер: Стивен Гейган Актеры: Мэттью МакКонахи, Брайс Даллас Ховард, Тоби Кеббелл, Рэйчел Тейлор, Эдгар Рамирес

Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.



После получения «Оскара» МакКонахи стал популярен на драматических ролях. Очередная партия звезды Голливуда — воплощение на экране эксцентричного героя — современного золотоискателя-неудачника. Картину снимает также обладатель статуэтки (за сценарий к драме «Траффик») Стивен Гейган. Правда, на награды «Золото» не претендует: фильм получил невысокие рейтинги. Посмотреть же на лысого Мэттью МакКонахи можно будет в начале весны.

«Спасатели Малибу»

Премьера в мире: с 10 мая 2017 г. Режиссер: Сет Гордон Актеры: Александра Даддарио, Приянка Чопра, Дуэйн Джонсон, Зак Эфрон, Памела Андерсон

Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.



Также весной зрители увидят полнометражную версию самого популярного сериала в истории. Ожидаются девушки в бикини и мускулистый торс «Скалы». Тряхнет стариной и не только ей Памела Андерсон. Сюжет фильма вторичен, но если кому интересно: нефтяная компания собирается разрушить пляж и побережье, на котором работают и отдыхают десятки горожан.

«Побег: Продолжение»

Премьера в мире: с 4 апреля 2017 г. Режиссер: Нельсон МакКормик Актеры: Кристиан Майкл Купер, Рокмонд Данбар, Вентворт Миллер, Амори Ноласко, Доминик Пёрселл

Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.



В Сети появился трейлер нового сезона сериала «Побег». Первые четыре сезона выходили с 2005 по 2009 год. Проект рассказывал о двух братьях, которые попали в тюрьму. По сюжету один из братьев, считавшийся мертвым, оказывается живым и планирует побег… В свое время сериал дважды номинировался на «Золотой глобус».

«Скандинавский форсаж: Гонки на льду»

Премьера в мире: с 12 октября 2016 г. Режиссер: Халлвард Браэин Актеры: Андерс Баасмо Кристиансен, Вегар Хуль, Стиг Фроде Хенриксен, Отто Есперсен, Йонас Хофф Офтебро

Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.



Популярный в узких кругах проект про гонщиков из Скандинавии трехлетней давности собрал достаточную кассу, чтобы было выпущено продолжение. На крутых тачках по снегам герои едут в Мурманск! Помимо того что кино лихо снято, оно также побалует не американским юмором. Проект не рассчитан на широкий прокат, но первую часть в Минске показывали.

«Защитники»

Премьера в мире: с 23 февраля 2017 г. Режиссер: Сарик Андреасян Актеры: Антон Пампушный, Санжар Мади, Себастьян Сисак, Алина Ланина, Станислав Ширин

Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.



Сарик Андреасян хочет быть самым плодотворным российским кинематографистом и заработать очень много денег, но ему все равно не переплюнуть Фёдора Бондарчука, который то в Деда Мороза переоденется, то пришельцев на Златоглавую нашлет. Новая картина рассказывает о супергероях из советских республик, для которых находится работа и в наше время.