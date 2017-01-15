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Жизни девочки, попавшей под автомобиль скорой помощи в Витебском районе, ничто не угрожает
Жизни девочки, попавшей под колеса автомобиля скорой помощи в Витебском районе, ничто не угрожает. Об этом сообщает
«Ребенку оказана необходимая медицинская помощь, жизни девочки ничто не угрожает, — рассказала Светлана Сахарова. — Медики диагностировали у ребенка закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга и мягких тканей головы, а также другие травмы».
Витебский районный отдел Следственного комитета по данному факту проводит проверку.
Напомним,
Ребенка в надувных санках перевозила 30-летняя знакомая матери девочки. В момент ДТП мать находилась недалеко от места происшествия. Девочка с различными повреждениями была госпитализирована в нейрохирургическое отделение Витебской областной клинической больницы.
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Медики диагностировали у ребенка закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга и мягких тканей головы, а также другие травмы.
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