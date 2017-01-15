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Жизни девочки, попавшей под автомобиль скорой помощи в Витебском районе, ничто не угрожает

16.01.2017 10:20 — Разное | Tut.by  
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Жизни девочки, попавшей под колеса автомобиля скорой помощи в Витебском районе, ничто не угрожает. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на официального представителя УСК по Витебской области Светлану Сахарову.

«Ребенку оказана необходимая медицинская помощь, жизни девочки ничто не угрожает, — рассказала Светлана Сахарова. — Медики диагностировали у ребенка закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга и мягких тканей головы, а также другие травмы».

Витебский районный отдел Следственного комитета по данному факту проводит проверку.

Напомним, наезд произошел 14 января, около 21.40, на Центральной улице в агрогородке Кировский Витебского района. Под колеса проезжавшей машины скорой медицинской помощи попал выпавший из детских санок и лежащий на проезжей части ребенок 2 лет 8 месяцев.

Ребенка в надувных санках перевозила 30-летняя знакомая матери девочки. В момент ДТП мать находилась недалеко от места происшествия. Девочка с различными повреждениями была госпитализирована в нейрохирургическое отделение Витебской областной клинической больницы.

 
Теги: Витебск
 
 
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Медики диагностировали у ребенка закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга и мягких тканей головы, а также другие травмы.

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