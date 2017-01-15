Во время встречи в Каире главами двух государств подписаны 10 документов о развитии сотрудничества в различных сферах. Лидеры Беларуси и Египта договорились о продвижении внешнеторговых интересов друг друга в экономических объединениях и союзах, участниками которых являются обе страны.



© Фото: пресс-служба президента Беларуси Беларусь готова помогать Египту в военно-промышленной сфере

Александр Лукашенко отметил, что белорусская сторона положительно оценивает прошедшие переговоры.

"Я пригласил моего друга и коллегу президента Египта совершить ответный визит в Минск в любое удобное для него время. Мы с большим удовольствием будем принимать его в Минске и продемонстрируем все, на что способны в интересах вашей прекрасной и древней страны ", — сообщил президент Беларуси, которого цитирует телеканал "Беларусь 1" .

В числе договоренностей двух стран — дальнейшее наращивание торгово-экономических связей, увеличение белорусского экспорта и налаживание производственной кооперации. Также во время переговоров лидеров двух стран шла речь об активизации взаимодействия в области атомной энергетики, машиностроении и строительной отрасли.

Комментарий Александра Лукашенко об итогах официального визита в Египет слушайте на радио Sputnik Беларусь.