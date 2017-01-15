Соревнования на "Чимгау Арене" в Рупольдинге вновь вызвали неподдельный интерес к персоне Дарьи Домрачевой. Белорусская стреляющая лыжница в субботнем спринте уже постучалась в "деньги" (премиальные в личных гонках получает десятка сильнейших) — 13-е место, чтобы в воскресенье не выйти на старт преследования.

Буря в стакане воды

Кстати, отсутствие Домрачевой в воскресной "игре в догонялки" вызвало бурю в болельщицкой среде — как минимум на родине Дарьи. Пусть в стакане, но все же любители биатлона сильно обеспокоились, дав разгуляться фантазии, настроенной на апокалипсис. За что надо попенять тем, кто призван осуществлять строительство коммуникаций между национальной командой и болельщиками. Тренеры ведь ничего не скрывали, но не они публикуют информацию, а "специально обученные" люди.

Итак, Домрачева планово пропустила последний старт в Рупольдинге, спокойно потренировавшись воскресным утром. От преследования ее уберегли, что совершенно понятно: есть время обнимать — есть время уклоняться от объятий. Еще точнее об этом сказала Алиса, оказавшаяся в Стране чудес: "С ногами надо быть поласковее, а то еще возьмут и пойдут не в ту сторону". Кто не верит, спросите у француженки Абер, которая, возвращаясь в строй в рекордные сроки, тоже пропускала "игру в догонялки" в Оберхофе (Мари, к слову, была вне биатлона несколько месяцев — Дарья почти полтора года!).

В любом случае Рупольдинг можно и нужно занести ДаДо в актив. На третьем этапе эстафеты она справилась с нервами, закрыв на "стойке" тремя дополнительными патронами три незакрытые мишени. В спринте Домрачева промахнулась лишь раз — последним выстрелом в гонке. Причем надо помнить, что Дарья даже в свои лучшие дни оставалась "нервным снайпером". В ее пассиве хватает "психологических промахов", к коим относятся неудачи при первом и пятом выстрелах. И сама она не стала скрывать очевидного: "За спиной только два месяца подготовки, но я сохраняю надежду на улучшение результатов. На "стойке" спринта поторопилась убежать на трассу. Но главное, что есть ощущение: моих сил хватит на остаток сезона. Причем хватит, чтобы по-настоящему сражаться".

И здесь очень любопытно оценить, какого гоночного прогресса добилась Дарья, насколько она прогрессировала в способности терпеть. Лакмусовая бумажка — последний круг. В спринте Оберхофа он дался белоруске очень тяжело. В Рупольдинге она очно схлестнулась с немкой Хильдебранд, отнюдь не "черепашкой". Так вот, если на первых двух кругах Домрачева сопернице уступила ходом, то на заключительной петле, причем со второй, самой сложной ее части, стала отыгрываться. Это дорогого стоит! Тем более что ее супруг, Уле Эйнар Бьорндален, сохраняет бодрую риторику: "Мы — очень счастливая семья. Много тренировок, много соревнований, много эмоций. Занимаемся тем, что нравится. Это хорошо для нас обоих. Точнее, для нас троих!"

И тут можно прислушаться к еще одному эксперту — вице-чемпиону Игр-2010 Сергею Новикову: "У Дарьи все прогнозируемо. На февральском чемпионате мира у нее будет результат, который станет достойным для спортсменки столь высокого уровня. Каждая гонка — функциональный прогресс. Стабилизирует стрельбу — уже хорошо. Поднимет скорострельность — вообще класс".

Принцип постепенности

Главный тренер сборной Беларуси Юрий Альберс начал общение с успокаивающего заявления: "Никакой трагедии в отсутствии Домрачевой в воскресном преследовании нет. У нее сегодня нормальное функциональное и физическое состояние, с каждым стартом ей становится легче. Но план подготовки основан на принципе постепенности. Поэтому мы приняли совместное решение о пропуске заключительной гонки в Рупольдинге. В Кубок наций преследование не входит, и здесь мы ничего не теряли. Кроме того, существовал еще один немаловажный нюанс: следующий этап — это горы Антхольца, и решение сберечь силы вполне напрашивалось. Сейчас ведь можно "хватануть" так, что до чемпионата мира в Хохфильцене не отойдешь. Ей необходимо ритмично войти в соревновательный режим. Поэтому в воскресенье Домрачева ограничилась тренировкой. И не надо волноваться! Лучше не забывать, что Дарья — живой человек, хоть и выдающаяся спортсменка".

Дуайен тренерского корпуса не отказался и в целом подвести итоги этапа в Рупольдинге: "Домрачева уверенно возвращается в элиту — это факт. Кривко стало тяжеловато выступать без пауз. Напрашивается передышка, поэтому заранее предупреждаю болельщиков: если в Антхольце мы пойдем на этот шаг — не паникуйте. В ходе подготовки к чемпионату мира будем возвращать Ирине свежесть. Скардино подвела под монастырь дурацкая простуда, не позволившая Надежде нормально поработать на новогоднем сборе в Рамзау. Пока она не бежит так, как способна. Юркевич планомерно готовится к выступлению на "пятнашке" — ее коронном виде. На этапе Кубка IBU выступила неплохо, сейчас в четверг ей предстоит индивидуальная гонка в Антхольце. И главное, что с приходом Даши мне очень нравится позитивная атмосфера в женском коллективе. Капитан вернулся — это чувствуется".

Мужчины добавили

Альберс продолжил формулировать аналитические выводы, перейдя на мужскую команду: "Парни заметно прибавили в функциональной подготовке. Это было видно еще в эстафете, и тем более в спринте. Чепелин, Елетнов и Бочарников проиграли лучшему ходу 50 секунд с небольшими хвостиками. А ведь это время Мартена Фуркада! То есть проигрыш второму месту вообще совсем незначителен. Хороший уровень! Второй позитивный момент: кое у кого стала налаживаться и стабилизироваться стрельба. Так что постепенно и здесь все нормализируется. Конечно, расклад сил в спринте получился специфический. Очень быстрое начало, потом замедление. Но, во-первых, надо получать эмоциональный заряд, чтобы не затоптали. А во-вторых, уже в преследовании Чепелин и Бочарников выступили значительно ровнее. Все потому, что к высоким скоростям необходимо привыкнуть, обрести в них комфорт. Тем более что накопился осадок от неудач в стрельбе. Однако! Сегодня готов сказать: перспективы вырисовываются нормальные. Должно быть еще лучше".

Главный тренер объяснил, почему после эстафеты произошла рокировка Воробей — Абашев: "Еще до эстафеты решили попробовать в гонке Кубка мира Абашева, неплохо зарекомендовавшего себя в менее престижных соревнованиях. С кандидатурой Воробья определились заранее, так как Елетнов выступал лучше Максима. Это нормальная история. Абашева протестировали: ногами он проиграл Мартену Фуркаду 79 секунд. Разница между двумя кубковыми состязаниями все-таки велика. Но для формирования состава на чемпионат мира нам надо проверить ребят именно в боевых условиях".