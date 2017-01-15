Пятое поражение подряд потерпел минский баскетбольный клуб «Цмокi» в Единой лиге ВТБ.

15 января в Нижнем Новгороде белорусская команда проиграла одноименному местному клубу — 95:102 (28:25, 12:23, 23:33, 32:21).

Очки у гостей набирали Дрю Джойс (24), Джастин Грэй (23), Джордже Гагич, Никита Мещеряков (по 12), Неманья Милошевич (9), Алексей Тростинецкий (7), Александр Кудрявцев (6) и Александр Семенюк (2).

После 12 матчей «Цмокi» с тремя победами и девятью поражениями занимают 11-е место среди 13 команд (разница очков 889−1020). Следующий матч они проведут 29 января в Санкт-Петербурге против «Зенита» (занимает четвертое место; 9 побед, 3 поражения).