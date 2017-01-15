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Лукашенко провел переговоры с министром обороны и военной промышленности Египта
16.01.2017 10:39 — Разное | Ежедневник
Президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе официального визита в Египет обсудил в воскресенье с министром обороны и военной промышленности Египта Седки Собхи развитие сотрудничества в военно-промышленной сфере
"Я уже говорил в присутствии вашего президента, что у нас нет закрытых тем для сотрудничества. Мы готовы предоставить вам посильную помощь и поддержку, если вы будете в этом заинтересованы", – приводит слова Лукашенко пресс-служба главы белорусского государства.
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Президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе официального визита в Египет обсудил в воскресенье с министром обороны и военной промышленности Египта Седки Собхи...
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