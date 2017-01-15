Грузовой Boeing 747-400 турецкой авиакомпании АСТ разбился в 1,5 километрах от взлетно-посадочной полосы международного аэропорта "Манас" столицы Киргизии утром в понедельник. Самолет рухнул на поселок Дача-Суу дачного кооператива "Авиатор" в окрестностях аэропорта. В результате оказались разрушены 32 частных жилых дома.

Самолет выполнял полет по маршруту Гонконг-Бишкек-Стамбул, в составе экипажа были пять человек, предварительно, все они погибли. По последним данным, на месте катастрофы погибли по разным данным от 35 до 37 человек, почти половина из них дети. Под обломками Boeing 747 спасатели обнаружили 11 выживших, сообщает Sputnik Кыргызстан . Среди пострадавших женщина с угрозой прерывания беременности. Поиски людей на месте происшествия продолжаются.

Специалисты предполагают, что экипаж совершил ошибку при заходе на посадку, неверно оценив расстояние. Смотрите первые кадры с места происшествия, переданные корреспондентом Sputnik.

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) ждет от властей Кыргызстана официального приглашения для участия в расследовании крушения Boeing под Бишкеком.

Аэропорт "Манас", где разбился Boeing турецкой авиакомпании, закрыт, решение об открытии будет принято по итогам совещания в руководстве.