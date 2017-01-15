МИНСК, 16 янв — Sputnik. Инспекционная группа Канады в течение четырех дней посетит Беларусь для проведения инспекции одной из воинских частей республики на предмет ограничиваемых ДОВСЕ вооружений и военной техники, сообщили Sputnik в Министерстве обороны Беларуси.

Целью инспекции является контроль ограничиваемых ДОВСЕ вооружений и военной техники — проверка их соответствия заявленному количеству.

"С 16 по 19 января в соответствии с положениями Договора об обычных вооруженных силах в Европе Беларусь посетит инспекционная группа Канады для проведения инспекции воинской части Вооруженных сил (по выбору инспекторов), являющейся объектом контроля согласно положениям ДОВСЕ", — сообщили в Минобороны.

Там отметили, что в работе инспекционной группы Канады, кроме трех канадских военных инспекторов, также примут участие по одному военному инспектору из Германии, Италии, Польши, США, Украины и Чехии.