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Военные эксперты из Канады приедут с инспекцией в Беларусь
16.01.2017 10:41 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 16 янв — Sputnik. Инспекционная группа Канады в течение четырех дней посетит Беларусь для проведения инспекции одной из воинских частей республики на предмет ограничиваемых ДОВСЕ вооружений и военной техники, сообщили Sputnik в Министерстве обороны Беларуси.
Целью инспекции является контроль ограничиваемых ДОВСЕ вооружений и военной техники — проверка их соответствия заявленному количеству.
"С 16 по 19 января в соответствии с положениями Договора об обычных вооруженных силах в Европе Беларусь посетит инспекционная группа Канады для проведения инспекции воинской части Вооруженных сил (по выбору инспекторов), являющейся объектом контроля согласно положениям ДОВСЕ", — сообщили в Минобороны.
Там отметили, что в работе инспекционной группы Канады, кроме трех канадских военных инспекторов, также примут участие по одному военному инспектору из Германии, Италии, Польши, США, Украины и Чехии.
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Они по собственному выбору проверят одну из воинских частей республики на предмет соответствия ее вооружения требованиям ДОВСЕ.
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