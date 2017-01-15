|
Вин Дизель возвращается: ночная премьера "Три Икса: Мировое господство" пройдет в Минске
Третью главу легендарной франшизы можно увидеть на день раньше широкого старта. В кинотеатре «Москва» и «Салют» в ночь с 18 на 19 января пройдет премьера экшна «
В новой части франшизы «Три Икса» Ксандер Кейдж возвращается из добровольного изгнания и попадает в безумный водоворот событий. На этот раз суперагент в исполнении Вина Дизеля собирает команду отчаянных экстремалов, вместе с которыми ему предстоит найти секретное оружие «Ящик Пандоры». Действовать нужно быстро: за разработкой охотятся опасные головорезы. Ставки в смертельной игре повышаются, когда выясняется, что мировые правительства вовлечены в кровавый заговор, а на кону — судьба мира.
Перед показом зрителей кинотеатра «Москва» ждет специальная экстрим-программа: диджей-сеты, фотозона, выступление группы брейк-данса, шоу-программа роллер-школы Сергея Минина, трюки райдеров на велосипедах BMX, а также мастер-классы и конкурсы.
Билеты можно купить на сайте AFISHA.TUT.BY.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Третью главу легендарной франшизы можно увидеть на день раньше широкого старта. В кинотеатре "Москва" и "Салют" в ночь с 18 на 19 января пройдет премьера экшна "Три...
|
Архив (Разное)
Комментарии