Беларусь и Египет намерены разработать дорожную карту развития сотрудничества, таков итог переговоров Александра Лукашенко с коллегой из Египта Абдель Фаттахом аль-Сиси 15 января в Каире.

Во время переговоров главы государств договорились о дальнейшем наращивании торгово-экономических связей, увеличении белорусского экспорта и налаживании производственной кооперации с использованием белорусских технологий и опыта, сообщили в пресс-службе президента Беларуси.

На встрече была достигнута договоренность, что в ближайшее время члены межправительственной белорусско-египетской комиссии встретятся в Минске и разработают дорожную карту развития сотрудничества между странами.

Еще одной темой переговоров лидеров двух стран стала внешнеполитическая сфера и взаимодействие на международной арене. Египетскому народу повезло с президентом, и если нужно наш народ подставит плечо, уверен официальный белорусский лидер.

По итогам встречи стороны подписали пакет документов, в том числе меморандумы о взаимопонимании в сферах культуры, военно-технического сотрудничества, охраны и рационального использования водных ресурсов. Главы государств также приняли совместную декларацию, в которой подчеркнули стремление расширять двустороннее взаимодействие.