С 26 января life:) открывает доступ к 4G для всех своих абонентов. Теперь новой технологией можно воспользоваться без подключения дополнительных услуг, она доступна абонентам и актуальных, и архивных тарифных планов.





«В ближайшее время расширение сети 4G в life:) будет осуществлено не только в Минске, но и в его пригороде. Чтобы сделать услуги еще удобнее, а использование 4G доступней с 16 января в Минске мы запускаем новый сервис ⎼ бесплатную доставку 4G SIM-карт», ⎼ комментирует последние новости оператора Генеральный директор ЗАО «БеСТ» Дина Цыбульская.

Новая услуга доступна для существующих абонентов оператора, которые проживают в Минске. В будущем возможно расширение географии сервиса. Заказать замену 4G SIM-карты с доставкой можно, оставив заявку на сайте оператора. Все абоненты, которые воспользуются услугой, получат бонус ⎼ 2 ГБ 4G-трафика.

Поменять старую SIM-карту без поддержки 4G на новую LTE-SIM можно также в любом салоне оператора по всей республике. При замене в минских салонах связи life:) начисляются бонусные 2ГБ 4G-Интернета, а сама замена SIM-карты бесплатная.

LTE-SIM подходит для любого смартфона, планшета или модема с поддержкой 4G. После замены SIM-карты пакет услуг, номер и текущая сумма на счете сохраняются.

По данным оператора, с августа 2016 года обычные SIM-карты на LTE-SIM заменили уже более 20 тысяч абонентов life:). Ежедневно количество абонентов, которые пользуются 4G в life:), достигает 18 тысяч, а ежемесячный объем потребляемого интернет-трафика с момента запуска 4G вырос более, чем на треть.