В нынешнем году в Минске запланирован текущий ремонт 3 558 подъездов жилых домов, сообщили корреспонденту агентства «Минск-Новости» в ГО «Минское городское жилищное хозяйство».

Как пояснила начальник производственного отдела МГЖХ Валентина Гридюшко, по результатам осеннего осмотра жилфонда составлены списки мест общего пользования, которые предстоит отремонтировать. Состояние этих подъездов оставляет желать лучшего. Информация о парадных, подлежащих ремонту в нынешнем году, должна появиться на сайтах КУП ЖКХ районов или быть доведена до жильцов иным способом в срок до 1 февраля.

Напомним, ремонт мест общего пользования жилых домов осуществляется за счет средств жильцов. Сумму к оплате за выполненные работы выставляют в жировках. Сейчас стоимость подобного ремонта для жильцов, как правило, варьируется в пределах 0,9–2 рубля за 1 кв. м общей площади квартиры.

Всего же на техническом обслуживании жилищно-коммунальных служб города находится 23 774 подъезда. В 2016 году отремонтировано 3 590 из них (в том числе 263 силами самих жильцов) при плане 3 555.

Кстати, есть хорошие примеры, когда минчане решили сами отремонтировать свой подъезд, после того как качество ремонта ЖЭСа их не устроило.