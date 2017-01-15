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Презентация шоу талантов НТВ "Ты – супер!"

16.01.2017 11:42 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Информационное агентство и радио Sputnik в статусе международного информационного партнера шоу талантов российского телеканала НТВ "Ты — супер!" поддержит юных участников проекта из Республике Беларусь, которые были выбраны НТВ в ходе предварительных кастингов.

Проект "Ты — супер!" дарит шанс талантливым детям, оказавшимся без попечения родителей, заявить о себе: его участниками станут воспитанники детских домов, школ-интернатов и дети из приемных семей. Участники шоу от Республики Беларусь в ближайшее время отправляются в Москву.

О проекте расскажут участники пресс-конференции:

  • шеф-редактор Sputnik Беларусь Олеся ЛУЧАНИНОВА;
  • участница шоу "Ты — супер!", студентка Белорусского государственного экономического университета Дарья ЧЕРНОВА;
  • участница шоу "Ты — супер!", учащаяся средней школы №1 г. Калинковичи Анастасия КРАВЧЕНЯ.

Приглашаем представителей СМИ принять участие в пресс-конференции, которая состоится во вторник, 17 января 2017 года, в 15:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь по адресу: г. Минск, ул. Коммунистическая, д. 86 (Дом Москвы, 4 этаж).

Аккредитация:

E-mail: e.semenova@sputniknews.com;

Тел.: +375 17 237 83 65;

Моб.: +375 29 664 28 04.

Отправьте заявку на e.semenova@sputniknews.com для подписки на e-mail рассылку анонсов мультимедийного пресс-центра Sputnik Беларусь.

 
Теги: Минск
 
 
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Во вторник, 17 января 2017 года, в 15:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь состоится пресс-конференция на тему: "Презентация шоу талантов НТВ "Ты – супер!" с...

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