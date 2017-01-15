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Презентация шоу талантов НТВ "Ты – супер!"
16.01.2017 11:42 — Разное | Sputnik Беларусь
Информационное агентство и радио Sputnik в статусе международного информационного партнера шоу талантов российского телеканала НТВ "Ты — супер!" поддержит юных участников проекта из Республике Беларусь, которые были выбраны НТВ в ходе предварительных кастингов.
Проект "Ты — супер!" дарит шанс талантливым детям, оказавшимся без попечения родителей, заявить о себе: его участниками станут воспитанники детских домов, школ-интернатов и дети из приемных семей. Участники шоу от Республики Беларусь в ближайшее время отправляются в Москву.
О проекте расскажут участники пресс-конференции:
Приглашаем представителей СМИ принять участие в пресс-конференции, которая состоится во вторник, 17 января 2017 года, в 15:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь по адресу: г. Минск, ул. Коммунистическая, д. 86 (Дом Москвы, 4 этаж).
Аккредитация:
E-mail:
Тел.: +375 17 237 83 65;
Моб.: +375 29 664 28 04.
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Во вторник, 17 января 2017 года, в 15:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь состоится пресс-конференция на тему: "Презентация шоу талантов НТВ "Ты – супер!" с...
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