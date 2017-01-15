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Минское "Динамо" играет в гостях с "Адмиралом". Мультимедийный онлайн TUT!
Минское «Динамо» проводит последний матч дальневосточного турне в КХЛ.
Соперник «зубров» — владивостокский «Адмирал». Первый матч этих команд в Минске завершился для «Динамо» поражением со счетом 0:3. После этого минчане прибавили, а подопечные Александра Андриевского, наоборот, немного сдали, но встреча вновь будет очень непростой, ведь «Адмирал» отчаянно сражается за место в первой восьмерке.
SPORT.TUT.BY ведет мультимедийный онлайн матча.
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Минское "Динамо" проводит сегодня последний матч дальневосточного турне в КХЛ.
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