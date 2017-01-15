﻿ Минское "Динамо" играет в гостях с "Адмиралом". Мультимедийный онлайн TUT!. 21.by
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Минское "Динамо" играет в гостях с "Адмиралом". Мультимедийный онлайн TUT!

16.01.2017 11:49 — Разное | Tut.by  
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Минское «Динамо» проводит последний матч дальневосточного турне в КХЛ.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Соперник «зубров» — владивостокский «Адмирал». Первый матч этих команд в Минске завершился для «Динамо» поражением со счетом 0:3. После этого минчане прибавили, а подопечные Александра Андриевского, наоборот, немного сдали, но встреча вновь будет очень непростой, ведь «Адмирал» отчаянно сражается за место в первой восьмерке.


 «Адмирал»

0−0

 «Динамо-Минск»
 

 

  

 

  

 

SPORT.TUT.BY ведет мультимедийный онлайн матча.

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Теги: Минск
 
 
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Минское "Динамо" проводит сегодня последний матч дальневосточного турне в КХЛ.

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