Минское «Динамо» проводит последний матч дальневосточного турне в КХЛ.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Соперник «зубров» — владивостокский «Адмирал». Первый матч этих команд в Минске завершился для «Динамо» поражением со счетом 0:3. После этого минчане прибавили, а подопечные Александра Андриевского, наоборот, немного сдали, но встреча вновь будет очень непростой, ведь «Адмирал» отчаянно сражается за место в первой восьмерке.



«Адмирал» 0−0 «Динамо-Минск»



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