Термином "Черный лебедь" в философии и политике обозначают непредсказуемые критические события, которые коренным образом меняют ход истории — как в позитивную, так и в негативную сторону.

По мнению политического аналитика Евгения Прейгермана, к избранию Дональда Трампа на пост президента США "теория черных лебедей" не вполне применима. Такой итог предвыборной кампании был вполне реален, но многие эксперты попросту исключали его из поля зрения.



© REUTERS Lucas Jackson Трамп: когда стану президентом, Россия будет больше уважать США

"В этом и состоит сейчас основная задача академического сообщества — что делать со всеми этими тысячами лучших в мире университетов и социологов, которые так ошибаются", — отметил Прейгерман.

По мнению эксперта, сейчас все мировое сообщество находится в бурлящем ожидании, что будет представлять собой Дональд Трамп в качестве президента США. Это ожидание усугубляется противоречивыми заявлениями и действиями и самого Трампа, и его сподвижников.

Кроме того, аналитик согласен с тем, что в ближайшем будущем вполне возможно появление новых неожиданных политических альянсов, которые ранее не представлялись возможными.

"Система международных отношений, которая сложилась после распада СССР, на данный момент продолжает расформировываться, пока не понятно, куда и как. Но то, что она не существует в том виде, который был ранее, уже очевидно", — констатировал эксперт.

Беседу с директором по исследованиям дискуссионно-аналитического сообщества "Либеральный клуб" Евгением Прейгерманом о "теории черных лебедей" применительно к избранию Дональда Трампа на пост президента США слушайте на радио Sputnik Беларусь.