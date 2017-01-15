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Россия задействовала в боях у сирийской авиабазы Т4 все новейшие вертолеты

16.01.2017 12:04 — Разное | Tut.by  
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Минобороны Сирии  опубликовало видео боевой работы новейших российских вертолетов Ка-52, Ми-28Н и Ми-35М, сообщает lenta.ru

Также в ролике показана боевая работа вертолетов Ми-25 (экспортная модификация советского Ми-24Д) ВВС Сирии. Российские и сирийские ударные вертолеты оказывали поддержку наземным войскам.

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Видео было снято в районе сирийской авиабазы Т4, за которую идут ожесточенные бои с террористами.

Ми-35М является глубокой модернизацией Ми-24 В. Вертолет способен применять управляемое и неуправляемое вооружение в сложных метеоусловиях благодаря наличию продвинутой обзорно-прицельной системы, включающей тепловизионный и телевизионный каналы, лазерный дальномер и пеленгатор.

Ми-28Н «Ночной охотник» еще называют летающим танком: бронекабина экипажа изготовлена из 10-мм листов алюминия, на которые наклеены 16-мм керамические плитки, двери выполнены из двухслойной алюминиевой брони и слоя полиуретана.

Лобовые стекла представляют собой прозрачные силикатные блоки толщиной 42 мм, а на боковых и стеклах дверей толщина равна 22 мм.

Ка-52 — единственный боевой вертолет в мире, где члены экипажа размещаются «бок о бок», это сделано для улучшения их взаимодействия. Изогнутое боковое остекление пилотской кабины Ка-52 выдерживает попадания пуль калибра 12,7 мм, дополнительная защита обеспечивается за счет накладных боковых броневых плит. Носовая часть вертолета способна выдержать попадания 20-мм снарядов.

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Ссылка на источник 41
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В ролике можно увидеть Ка-52, Ми-28Н и Ми-35М, которые поддерживают сирийскую армию и российский спецназ.

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