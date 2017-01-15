Стоит ли оформлять обычный потребительский кредит наличными без дополнительного обеспечения, справок или лучше подготовить пакет документов для оформления целевого кредита на недвижимость? FINANCE.TUT.BY сравнил основные условия для каждого из видов кредитов и попытался понять, что же выгоднее для тех, кому для решения квартирного вопроса не хватает максимум 10−15 тысяч долларов в эквиваленте.



Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Сравнивались условия по прозрачным потребительским кредитам наличными и стандартные условия по кредитам на финансирования недвижимости.

Основные выводы:

В отличии от потребительского кредита, для оформления кредита на финансирования недвижимости потребуется собственное участие в покупке. Размер такого первого взноса составляет 10% — 30%.

Максимальный срок потребительского кредита наличными составляет чаще всего 5 лет ( Франсабанк может предложить срок 7 лет), максимальный срок при финансировании недвижимости — до 20 лет.

может предложить срок 7 лет), максимальный срок при финансировании недвижимости — до 20 лет. Что касается максимальной возможной суммы, то по потребительским кредитам она составляет 10 000 — 15 000 рублей ( Альфа-Банк предлагает максимальную сумму в размере 30 000 рублей). При финансировании недвижимости максимальная сумма может вовсе и не ограничиваться.

предлагает максимальную сумму в размере 30 000 рублей). При финансировании недвижимости максимальная сумма может вовсе и не ограничиваться. Для оформления кредита на финансировании недвижимости потребуется дополнительное обеспечение в виде поручительства, залога.

Процентная ставка по кредитам на финансирование недвижимости составляет 19% — 27,6%, но дополнительно отметим, что большинство предложений — до 23%. По потребительским же кредитам ставка варьируется от 17% до 45%, но при этом в основной массе составляет 22% — 30%.

Для того, чтобы сравнить ежемесячный платеж и переплату для каждого из кредитов мы предположим, что вам не хватает 15 000 долларов. Для простоты расчетов мы взяли сумму 30 000 рублей. Исходя из данных последнего анализа такую сумму в виде потребительского кредита может предложить только Альфа-Банк под ставку 39% на срок 5 лет. Ежемесячный платеж по таким условиям составит 1 150 рублей, а общая переплата за все пять лет 39 000 рублей.

На примере кредита Белгазпромбанка мы рассчитали ежемесячный платеж и переплату на сумму 30 000 рублей и срок 5 лет для кредита на недвижимость. Банк может предложить такие условия под 21%. Максимальный ежемесячный платеж составит 1 025 рублей, а переплата — 16 013 рублей.

Такая разбежка в переплате между потребительским кредитом и кредитом на финансирование недвижимости получилась из-за отличий в графиках платежей и большой разницы между процентными ставками. Если произвести расчет по кредиту Альфа-Банка, но на срок 4 года, то будет действовать ставка 31,9%. Тогда ежемесячный платеж получится 1 120 рублей, а переплата 23 760 рублей.

Интересно, что если рассчитать ежемесячный платеж и переплату по кредиту на финансирование недвижимости для суммы 30 000 рублей и максимального срока 15 лет, то получится что максимальный платеж составит 691,67 рубля, а переплата за весь срок 47 511,56 рубля.

Получается, что кредиты на недвижимость требуют дополнительные справки, обеспечение они могут оказаться полезным и выгодным инструментом для тех, кто планирует оформить в кредит достаточно большую сумму и на длительный срок.

Вот как сейчас выглядит ситуация с целевыми кредитами на недвижимость.

Банк, кредит Ставка Cобственное участие, максимальная сумма (если есть), cрок Обеспечение Банк БелВЭБ,

Уласная маёмасть (покупка и строительство) 22% не менее 20%,

до 70 000 руб.,

до 20 лет до 25 000 руб. — 2 поручителя,

свыше 25 000 руб. — 2 поручителя и залог приобретённого имущества Белагропромбанк,

Кредит на приобретение жилья, жилищных облигаций или на строительство 23% минимум 10%,

до 150 000 руб.,

до 20 лет поручительство не менее 2 физических лиц и (или) залог приобретённого имущества Беларусбанк,

Кредит на приобретение и на строительство жилья 21% минимум 25% (минимум 10% при строительстве путем приобретения строительных облигаций),

до 15 лет поручительство физических лиц, залог недвижимого или движимого имущества и иные способы, предусмотренные законодательством Республики Беларусь Беларусбанк,

Кредит на приобретение (строительство) жилья по системе стройсбережений 19% минимум 25%,

до 20 лет поручительство физических лиц, залог недвижимого или движимого имущества и иные способы, предусмотренные законодательством Республики Беларусь Белгазпромбанк,

Скоро новоселье (покупка и строительство) 21% минимум 30%,

до 15 лет залог приобретаемой недвижимости и поручительство (при необходимости) Белинвестбанк,

На приобретение (строительство) жилой недвижимости 27,6% (есть возможность понизить) минимум 10%,

до 20 лет Поручительство (есть возможность выбрать и другие способы тем самым понизить ставку) БПС-Сбербанк,

Приобретение жилья «Классический» 21% (первые 12 мес., потом 25% (со страховкой) 23% (первые 12 мес., потом 26% (без страховки) минимум 20%-30% (в зависимости от обеспечения),

150 000 USD в эквиваленте,

до 20 лет поручительство или залог имущества или

имущественных прав /

гарантийный депозит Паритетбанк,

Твоя недвижимость

Отправить заявку 24% минимум 30%,

до 100 000 руб,

до 15 лет до 15 000 руб. — неустойка;

до 50 000 руб. — поручительство физических лиц;

до 100 000 руб. — залог Приорбанк,

Дружная семья 23% минимум 20%,

до 108 000 EUR в эквиваленте,

до 15 лет залог недвижимости, поручительство близких родственников Приорбанк,

Покупка под поручительство 23% минимум 20%,

до 21 000 EUR в эквиваленте,

до 15 лет поручительство супруги/супруга, родственников или надёжных друзей Приорбанк,

Покупка (строительство) под залог 23% минимум 20%

108 000 EUR в эквиваленте,

до 15 лет залог недвижимости

Банк, кредит, ставка Cобственное участие, максимальная сумма (если есть), cрок, обеспечение Банк БелВЭБ,

Уласная маёмасть (покупка и строительство),

22% не менее 20%,

до 70 000 руб.,

до 20 лет, до 25 000 руб. — 2 поручителя,

свыше 25 000 руб. — 2 поручителя и залог приобретённого имущества Белагропромбанк,

Кредит на приобретение жилья, жилищных облигаций или на строительство,

23% минимум 10%,

до 150 000 руб.,

до 20 лет,

поручительство не менее 2 физических лиц и (или) залог приобретённого имущества Беларусбанк,

Кредит на приобретение и на строительство жилья,

21% минимум 25% (минимум 10% при строительстве путем приобретения строительных облигаций),

до 15 лет,

поручительство физических лиц, залог недвижимого или движимого имущества и иные способы, предусмотренные законодательством Республики Беларусь Беларусбанк,

Кредит на приобретение (строительство) жилья по системе стройсбережений,

19% минимум 25%,

до 20 лет,

поручительство физических лиц, залог недвижимого или движимого имущества и иные способы, предусмотренные законодательством Республики Беларусь Белгазпромбанк,

Скоро новоселье (покупка и строительство),

21% минимум 30%,

до 15 лет,

залог приобретаемой недвижимости и поручительство (при необходимости) Белинвестбанк,

На приобретение (строительство) жилой недвижимости,

27,6% (есть возможность понизить) минимум 10%,

до 20 лет,

Поручительство (есть возможность выбрать и другие способы тем самым понизить ставку) БПС-Сбербанк,

Приобретение жилья «Классический»,

21% (первые 12 мес., потом 25% (со страховкой)

23% (первые 12 мес., потом 26% (без страховки) минимум 20%-30% (в зависимости от обеспечения),

150 000 USD в эквиваленте,

до 20 лет,

поручительство или залог имущества или

имущественных прав /

гарантийный депозит Паритетбанк,

Твоя недвижимость,

Отправить

заявку

24% минимум 30%,

до 100 000 руб,

до 15 лет,

до 15 000 руб. — неустойка;

до 50 000 руб. — поручительство физических лиц;

до 100 000 руб. — залог Приорбанк,

Дружная семья,

23% минимум 20%,

до 108 000 EUR в эквиваленте,

до 15 лет,

залог недвижимости, поручительство близких родственников Приорбанк,

Покупка под поручительство,

23% минимум 20%,

до 21 000 EUR в эквиваленте,

до 15 лет,

поручительство супруги/супруга, родственников или надёжных друзей Приорбанк,

Покупка (строительство) под залог,

23% минимум 20%

108 000 EUR в эквиваленте,

до 15 лет,

залог недвижимости

А вот так — с потребительскими кредитами наличными (на 9.01.2017)

Банк, кредит Текущая процентная ставка (в скобках указана информация об изменениях) Срок кредита, максимальная сумма (в скобках указана информация об изменениях) Максимальный ежемесячный платеж, переплата по кредиту Альфа-Банк,

Потребительский кредит 0,1% в первый месяц, 39% или 31,9% (для срока от 24 до 48 мес. и суммы свыше 2500 рублей) (сниженная ставка в первый месяц) до 60 мес., до 30 000 руб. 1 150, 39 000 Банк БелВЭБ,

«Спрынтар» 17−22% (минус 4−5%) до 48 мес., до 10 000 руб. 91,68, 100,16 Банк ВТБ (Беларусь), «Испытательный» 32% до 12 мес., до 5000 руб. 99, 181,70 Банк Москва-Минск, «на ЛИЧНОЕ»

Отправить заявку 27,5% до 48 мес., до 15 000 руб. 96,26, 155,12 Банк «Решение» (Трастбанк), кредит «Стандарт» 30% (минус 1,99%) до 48 мес., до 5000 руб. 105, 174,67 Беларусбанк,

Потребительский кредит 24% до 60 мес., до 8000 руб. или не ограничена 36,95*, 619,97 Белинвестбанк,

«Личный выбор» 27,4% / 27,9% / 28,4% / 28,9% / 29,4% / 29,9% 6 / 12 / 24 /36 / 48 / 60 мес., до 10 000 руб. 112, 146 Белорусский Народный Банк,

«Оранжевая мечта»

Отправить заявку 27% (минус 2%) до 36 мес., до 10 000 руб. 96,02, 152,24 БПС-Сбербанк,

«Потребительский кредит без обеспечения» 23,5% / 24,5% (минус 3−3,5%) До 12 / до 60 мес., до 6000 руб. 109, 103 БТА Банк,

«БТА.краткосрочный» 30% / 31% / 32% 6 / 12 / 18 мес., до 5000 руб. 98, 176 Идея Банк,

«Простой»

Отправить заявку 45% (минус 10%) до 36 мес., до 10 000 руб. 105,1, 260,15 МТБанк,

«Проще простого»

Отправить заявку 29,9% (в первые 9 месяцев), потом 36,8% до 60 мес., до 15 000 руб. 97,44 первые 9 мес., с 10-го месяца — 98,53 рубля; 172,55 Паритетбанк,

Потребительский кредит

Отправить заявку 28% (минус 1%) до 60 мес., до 5000 руб. 103,15, 134,64 Технобанк, «Обыкновенный кредит Лайт»

Отправить заявку 24% до 12 мес., до 4000 руб. 103,06, 141,04 Цептер Банк,

«На удачу»

Отправить заявку 22% до 36 мес., до 5000 руб. 101,67, 119,67 Франсабанк,

«Возможно все» 23% или 25% (минус 2%) до 84 мес., до 10000 руб. 96,09, 134,18 Банк, кредит, текущая процентная ставка (в скобках указана информация об изменениях) Срок кредита, максимальная сумма (в скобках указана информация об изменениях),

максимальный ежемесячный платеж, переплата по кредиту Альфа-Банк, Потребительский кредит,

0,1% в первый месяц, 39% или 31,9% (для срока от 24 до 48 мес. и суммы свыше 2500 рублей) (сниженная ставка в первый месяц) до 60 мес., до 30 000 руб.,

101,97, 223,64 Банк БелВЭБ, «Спрынтар»,

17−22% (минус 4−5%) до 48 мес., до 10 000 руб.,

91,68, 100,16 Банк ВТБ (Беларусь), «Испытательный»,

32% до 12 мес., до 5000 руб.,

99, 181,70 Банк Москва-Минск, «на ЛИЧНОЕ»,

Отправить

заявку

27,5% до 48 мес., до 15 000 руб.,

96,26, 155,12 Банк «Решение» (Трастбанк), кредит «Стандарт»,

30% (минус 1,99%) до 48 мес., до 5000 руб.,

105, 174,67 Беларусбанк, Потребительский кредит,

24% до 60 мес., до 8000 руб. или не ограничена,

36,95*, 619,97 Белинвестбанк, «Личный выбор»,

27,4% / 27,9% / 28,4% / 28,9% / 29,4% / 29,9% 6 / 12 / 24 /36 / 48 / 60 мес., до 10 000 руб.,

112, 146 Белорусский Народный Банк, «Оранжевая мечта»,

Отправить

заявку

27% (минус 2%) до 36 мес., до 10 000 руб.,

96,02, 152,24 БПС-Сбербанк, «Потребительский кредит без обеспечения»,

23,5% / 24,5% (минус 3−3,5%) До 12 / до 60 мес., до 6000 руб.,

109, 103 БТА Банк, «БТА.краткосрочный»,

30% / 31% / 32% 6 / 12 / 18 мес., до 5000 руб.,

98, 176 Идея Банк,

«Простой»,

Отправить

заявку

45% (минус 10%) до 36 мес., до 10 000 руб.,

105,1, 260,15 МТБанк,

«Проще простого»,

Отправить

заявку

29,9% (в первые 9 месяцев), потом 36,8% до 60 мес., до 15 000 руб.,

97,44 первые 9 мес., с 10-го месяца — 98,53 рубля; 172,55 Паритетбанк, Потребительский кредит,

Отправить



заявку

28% (минус 1%) до 60 мес., до 5000 руб.,

103,15, 134,64 Технобанк, «Обыкновенный кредит Лайт»,

Отправить

заявку

24% до 12 мес., до 4000 руб.,

103,06, 141,04 Цептер Банк,

«На удачу»,

Отправить

заявку

22% до 36 мес., до 5000 руб.,

101,67, 119,67 Франсабанк,

«Возможно все»,

23% или 25% (минус 2%) до 84 мес., до 10000 руб.,

96,09, 134,18 Выбрать подходящий кредит в банках Беларуси:

Для расчета переплаты по кредитам мы обращались в контактные центры банков и попросили рассчитать ежемесячный платеж и переплату на сумму 1000 рублей (10 миллионов неденоминированных рублей) на срок 12 месяцев.

Уточним, что для Беларусбанка расчет производился на сумму 1000 рублей (10 миллионов неденоминированных рублей), но на срок 60 месяцев, так как расчет платежей, приводимый в контактном центре, носит справочный характер и для детального расчета для разных сроков нужно обращаться в центр банковских услуг. Подобная ситуация при консультации в контактных центрах БТА Банка, Белорусского Народного Банка. Для Франсабанка расчет ежемесячного платежа и переплаты производился на срок 13 месяцев, так как это минимальный срок для данного продукта. Мы же приводим ориентировочное значение на основании собственных расчетов.