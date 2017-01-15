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Триумфатор "Золотого глобуса" не смог обогнать "Кредо убийцы" в минском прокате
Фильм
В кинотеатрах столичного «Киновидеопроката» фильм «Кредо убийцы» заработал 74 тысячи белорусских рублей — это первое место в Минске. В США же картина по итогам выходным оказалась только на 18 месте, заработав 1,5 миллиона долларов. Мировые сборы проекта составляют на данный момент 185 миллионов долларов, пока что это даже не самоокупаемость ленты.
Мюзикл
В американском прокате фильм «Ла-Ла Ленд» занял второе место по итогам выходных, собрав 14,5 миллионов долларов. Мировые сборы музыкальной картины составляют почти 130 миллионов долларов. Для проекта с бюджетом в 30 миллионов это успех. А впереди у режиссера и мюзикла еще церемония «Оскар».
Лента
На первом же месте в США оказалась драма «Скрытые фигуры», заработав 20,5 миллионов долларов. Фильм рассказывает о группе американок, которые проводят для НАСА ряд математических вычислений, необходимых для запуска первой космической миссии.
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Фильм "Кредо убийцы" сохранил лидерство в минском прокате, не позволив премьерному мюзиклу "Ла-Ла Ленд" забраться на первое место.
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