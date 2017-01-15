Фильм «Кредо убийцы» сохранил лидерство в минском прокате, не позволив премьерному мюзиклу «Ла-Ла Ленд» забраться на первое место. Зато у недавнего триумфатора «Золотого глобуса» все хорошо в американском прокате, чего не скажешь об Assassin’s Creed. Подробнее о кассовых сборах — в обзоре AFISHA.TUT.BY.





В кинотеатрах столичного «Киновидеопроката» фильм «Кредо убийцы» заработал 74 тысячи белорусских рублей — это первое место в Минске. В США же картина по итогам выходным оказалась только на 18 месте, заработав 1,5 миллиона долларов. Мировые сборы проекта составляют на данный момент 185 миллионов долларов, пока что это даже не самоокупаемость ленты.

Мюзикл «Ла-Ла Ленд» занял в Минске второе место, заработав 33 тысячи рублей. AFISHA.TUT.BY считает, что «режиссер Шазелл вдохнул новую жизнь в мюзиклы, показав и рассказав, что даже в таком „нафталиновом костюме“ можно оставаться в авангарде моды».





В американском прокате фильм «Ла-Ла Ленд» занял второе место по итогам выходных, собрав 14,5 миллионов долларов. Мировые сборы музыкальной картины составляют почти 130 миллионов долларов. Для проекта с бюджетом в 30 миллионов это успех. А впереди у режиссера и мюзикла еще церемония «Оскар».

Лента «Почему он?» расположилась на третьем месте в Минске, заработав 32 тысячи рублей. На четвертом и пятом местах — проекты «Закон ночи» и «Три богатыря и морской царь» . Доходы работ в столице — 13 и 11 тысяч рублей. При этом «Закон ночи» стал практически худшим стартом в режиссерской практике Бена Аффлека (5,4 миллиона долларов в стартовый уикенд в США).

На первом же месте в США оказалась драма «Скрытые фигуры», заработав 20,5 миллионов долларов. Фильм рассказывает о группе американок, которые проводят для НАСА ряд математических вычислений, необходимых для запуска первой космической миссии.

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