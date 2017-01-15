Хоккеисты солигорского «Шахтера» потерпели 8 поражений в 10 матчах чемпионата Беларуси под началом нового главного тренера Владимира Цыплакова, который в начале декабря сменил Андрея Гусова.



Фото: hcgomel.by

15 января горняки проиграли в гостях «Гомелю», и это пораженине стало для «Шахтера» третьим кряду.

«Гомель» — «Шахтер» — 3:2 (0:0, 3:1, 0:1)

Шайбы: 0:1 — Андрущенко (Демков, Камбович, 21.46, в большинстве), 1:1 — П. Волчек (Ревенко, Мядель, 29.22), 2:1 — П. Волчек (Заламай, Ревенко, 37.06), 3:1 — Заламай (Тополь, Брахманис, 38.36, в большинстве), 3:2 — Видгрен (Андрущенко, 46.36, в большинстве).

Броски: 27−29 (9−5, 14−11, 4−13).

Штраф: 14−8.

Лучшие игроки матча: Лобанов — Заламай, Малютин.

Видео: Хоккейный клуб "Гомель"

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Победа позволила гомельчанам, долгое время «висевшим на хвосте» у «Шахтера», обойти соперника в турнирной таблице и подняться на третье место.

А «Шахтер» и вовсе откатился на 5-ю строку, пропустив вперед еще и молодечненских динамовцев.

«Динамо-Молодечно» — «Неман» — 3:2 (2:1, 1:1, 0:0)

Шайбы: 1:0 — Феоктистов (Землянкин, Воронов, 0.22), 1:1 — Кислый (Лакконен, Дорофеев, 0.34), 2:1 — Лопачук (Спешилов, Касков, 7.54), 3:1 — Амброжейчик (Феоктистов, Гончаров, 31.47), 3:2 — А. Малявко (Боярчук, 33.45).

Броски: 29−16 (11−4, 12−6, 6−6).

Штраф: 12−20.

Лучшие игроки матча: Амброжейчик, Карнаухов — С.Малявко.

Видео: "Динамо Молодечно"

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Фарм-клуб минского «Динамо», одержав три победы подряд, вплотную подтянулся к лидерам и уступает замыкающим верхнюю тройку гомельчанам лишь по дополнительным показателям.

«Металлург» — «Юность-Минск» — 3:2 ОТ (0:1, 2:1, 0:0, 1:0)

Шайбы: 0:1 — Ниинимяки (Когалев, Шевченко, 9.32), 0:2 — Когалев (Ниинимяки, Михнов, 22.49, в большинстве), 1:2 — Кашкар (Филин, Шуба, 31.51), 2:2 — Кашкар (Дашков, Шуба, 33.44), 3:2 — Киречко (Кашкар, 64.06, в большинстве).

Броски: 13−43 (2−15, 6−14, 3−13, 2−1).

Штраф: 15−17.

Лучшие игроки матча: Кашкар, Киречко — Когалев.

Минчане более чем в три раза перебросали соперника, добились в начале второго периода комфортного перевеса в две шайбы, а затем в течение 2 минут прозевали два выстрела от Всеволода Кашкара, начинавшего сезон именно в «Юности».

Примечательно, что дуплет Кашкара случился вскоре после драки «металлурга» Дмитрия Шаповалова и фоварда «Юности» Даниэля Корсо. После игры наставник жлобинской дружины Андрей Колесников назвал эту стычку переломным моментом матча, который помог хозяевам завестись.

В слабейшей шестерке 15 января прошли три матча:

Беларусь U20 — «Лида» — 4:3.

«Витебск» — «Могилев» — 5:7.

«Химик» — «Брест» — 5:3.



Фото: hockey.by

На 2-й стадии регулярного чемпионата нижняя шестерка поборется за 2 путевки в плей-офф, а верхняя поспорит за выгодные позиции при посеве перед ¼ финала.