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Внимание, розыск! Следствие ищет очевидцев наезда на пешехода в Минске
УСК по Минску в рамках расследования уголовного дела о ДТП, которое произошло вечером 31 августа на улице Инженерной, устанавливает очевидцев ДТП.
Авария произошла 31 августа в период времени с 5 до 8 часов утра. Водитель Mercedes-Benz, двигаясь по стоянке, расположенной напротив дома № 12 по улице Инженерной, совершил наезд на своего знакомого, после чего скрылся с места происшествия. В результате ДТП потерпевшему были причинены тяжкие телесные повреждения.
Как сообщил официальный представитель УСК по Минску Алексей Климович, в ходе предварительного расследования было установлено, что до момента ДТП мужчины распивали на данной стоянке спиртные напитки.
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Авария произошла 31 августа в период времени с 5 до 8 часов утра на улице Инженерной.
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