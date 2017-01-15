УСК по Минску в рамках расследования уголовного дела о ДТП, которое произошло вечером 31 августа на улице Инженерной, устанавливает очевидцев ДТП.

Авария произошла 31 августа в период времени с 5 до 8 часов утра. Водитель Mercedes-Benz, двигаясь по стоянке, расположенной напротив дома № 12 по улице Инженерной, совершил наезд на своего знакомого, после чего скрылся с места происшествия. В результате ДТП потерпевшему были причинены тяжкие телесные повреждения.

Как сообщил официальный представитель УСК по Минску Алексей Климович, в ходе предварительного расследования было установлено, что до момента ДТП мужчины распивали на данной стоянке спиртные напитки.

В целях всестороннего и полного выяснения обстоятельств произошедшего, следствие обращается с просьбой к лицам, располагающим видеозаписями данного происшествия, и иным гражданам, обладающим значимой информацией о происшествии, обратиться по телефонам: 8017 239−48−67, 8017 225−25−10, 8044 500−31−11.