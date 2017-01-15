Ответные шаги Евросоюза в вопросе краткосрочных поездок без виз наступят очень нескоро, несмотря на то, что Беларусь разрешила иностранцам находиться в стране 5 дней без виз.

Об этом сообщил в эфире телеканала «ОНТ» представитель белорусского МИД Игорь Фисенко, отметив, что члены ЕС могут вводить безвизовый режим лишь по согласованию с Брюсселем.

Поэтому рассчитывать на отмену виз в Польшу и страны Балтии белорусам не стоит.

Указ Александра Лукашенко, в соответствии с которым при въезде через аэропорт Минск-2 жители 80 стран смогут находиться в Беларуси 5 дней без виз, был принят 9, а опубликован 11 января. Документ вступит в силу через месяц – 11 февраля.