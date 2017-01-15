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Белорусам не стоит ждать скорой отмены виз в ЕС

16.01.2017 12:32 — Разное | БДГ  
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Ответные шаги Евросоюза в вопросе краткосрочных поездок без виз наступят очень нескоро, несмотря на то, что Беларусь разрешила иностранцам находиться в стране 5 дней без виз.

Об этом сообщил в эфире телеканала «ОНТ» представитель белорусского МИД Игорь Фисенко, отметив, что члены ЕС могут вводить безвизовый режим лишь по согласованию с Брюсселем.

Поэтому рассчитывать на отмену виз в Польшу и страны Балтии белорусам не стоит.

Указ Александра Лукашенко, в соответствии с которым при въезде через аэропорт Минск-2 жители 80 стран смогут находиться в Беларуси 5 дней без виз, был принят 9, а опубликован 11 января. Документ вступит в силу через месяц – 11 февраля.

«К сожалению, у них (стран-членов ЕС, – БелаПАН) нет такой практики. И страны-члены ограничены в усмотрении на принятие подобных решений. Все подобные решения им необходимо согласовывать в Брюсселе. И какой-либо схемы для принятия подобных решений отдельными странами-членами не существует. Поэтому надеяться на то, что Польша, Литва или Латвия смогут сделать что-то подобное, в обозримом будущем – это невозможно», – сказал Игорь Фисенко.

 
Теги: Минск
 
 
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Ответные шаги Евросоюза в вопросе краткосрочных поездок без виз наступят очень нескоро, несмотря на то, что Беларусь разрешила иностранцам находиться в стране 5...

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