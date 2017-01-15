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Белорусам не стоит ждать скорой отмены виз в ЕС
Ответные шаги Евросоюза в вопросе краткосрочных поездок без виз наступят очень нескоро, несмотря на то, что Беларусь разрешила иностранцам находиться в стране 5 дней без виз.
Об этом сообщил в эфире телеканала «ОНТ» представитель белорусского МИД Игорь Фисенко, отметив, что члены ЕС могут вводить безвизовый режим лишь по согласованию с Брюсселем.
Поэтому рассчитывать на отмену виз в Польшу и страны Балтии белорусам не стоит.
Указ Александра Лукашенко, в соответствии с которым при въезде через аэропорт Минск-2
«К сожалению, у них (стран-членов ЕС, –
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Ответные шаги Евросоюза в вопросе краткосрочных поездок без виз наступят очень нескоро, несмотря на то, что Беларусь разрешила иностранцам находиться в стране 5...
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