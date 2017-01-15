Аномально холодная погода наблюдается в Венгрии, Сербии, Германии, Болгарии с начала года.

Лед покрыл уже до 90% болгарского участка реки. Метеорологи прогнозируют, что если морозы усилятся, река замерзнет полностью.

Охотник из Германии выставил перед своим отелем ледяную глыбу с замерзшей лисой внутри. Мужчина рассказал, что сделал это, чтобы предупредить отдыхающих об опасностях ледяной реки. По его словам, животное пыталось перебежать по замерзающей реке, но не успело этого сделать и превратилось в ледяную скульптуру.

Лед сковал почти все побережье Черного моря у города Бургас, ряд судов оказались заблокированными. В порту Силистры встали на якорь шесть товарных судов, а в районе сел Гарван и Попина — еще 15. За последние 100 лет море в этом районе замерзало трижды: в 1929, 1942 и 1954 годах.