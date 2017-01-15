

фото: naviny.by

Эксперты службы МАГАТЭ по обзору площадки и конструкций строящейся Белорусской АЭС с учетом внешних угроз (SEED-миссия) 16 января приступили к работе в Островце.

Специалисты агентства прибыли в Беларусь накануне, сообщил БелаПАН пресс-секретарь МИД Дмитрий Мирончик.

До 20 января представители МАГАТЭ будут инспектировать Островецкую площадку, а также системы, структуры и компоненты строящейся там БелАЭС на предмет устойчивости к внешним и внутренним рискам и угрозам.

Процесс подготовки отчета SEED-миссии в среднем занимает три—шесть месяцев. Белорусская сторона вместе с МАГАТЭ постараются максимально ускорить выпуск отчета. МИД Беларуси предполагает, что документ выйдет не раньше марта нынешнего года.

Комплексный обзор, который проводят эксперты МАГАТЭ, состоит из шести блоков. Так, специалисты оценивают, руководствовалось ли государство рекомендациями МАГАТЭ при выборе конкретной площадки для строительства АЭС и какие применялись критерии при выборе площадки из возможных вариантов. Они смотрят, насколько площадка подготовлена к монтажу ядерной установки и анализируют данные геологических исследований, чтобы оценить пригодность выбранного места под строительство АЭС.

Исходя из этого эксперты просчитывают потенциальные опасные ситуации, которые могут возникнуть во время всего срока эксплуатации ядерной установки в данном месте. Они оценивают, выдержат ли конструкции, системы и компоненты строящейся АЭС последствия этих опасных явлений. Также эксперты оценивают, насколько соблюдены экологические требования МАГАТЭ при возведении атомной станции.

К концу работы специалисты миссии SEED высчитывают коэффициент защищенности проекта от внешних опасных явлений с учетом строительства на площадке одного или нескольких ядерных объектов.

На брифинге 13 января в Минске Дмитрий Мирончик сообщил журналистам, что до конца этого года Беларусь планирует принять как минимум еще одну миссию МАГАТЭ — по рассмотрению аварийной готовности и реагирования (EPREV). Делегация агентства, которая вместе с белорусской стороной будет готовить визит этой миссии, прибудет в Минск 25—26 января.

Ранее сообщалось, что в 2017 году МАГАТЭ помимо прочего планирует оценить, как в Беларуси работает государственная система учета и контроля ядерных материалов (миссия ISSAS), как решаются вопросы управления финансовыми рисками, а также ознакомиться со стратегией обращения с радиоактивными отходами и отработавшим ядерным топливом. Беларусь в этом году также подготовится к миссии по рассмотрению вопросов эксплуатационной безопасности (Pre-OSART) и миссии по оценке национальной инфраструктуры ядерной энергетики (INIR).

Вечером 28 декабря на строительную площадку атомной станции доставили из России новый корпус реактора для АЭС. В пути с ним произошел инцидент: 26 декабря во время маневрирования на станции Славное случилось «незначительное касание защитного металлического транспортного кожуха перевозимого сверхнегабаритного груза об опору контактной сети». При этом повреждений на корпусе реактора не выявили.

С первым реакторным корпусом для БелАЭС также произошел инцидент — 10 июля на стройплощадке станции во время пробной тренировочной установки 330-тонный агрегат сорвался и упал. По требованию белорусской стороны Россия согласилась его заменить.

Белорусская АЭС строится при участии России под Островцом в Гродненской области. Она будет состоять из двух энергоблоков суммарной электрической мощностью до 2.400 мегаватт. Для ее строительства выбран проект АЭС-2006 — типовой российский проект атомной станции нового поколения.

Предполагалось, что первый блок АЭС будет введен в строй к 2018 году, второй — в 2020-м. Однако в ноябре 2016 года заместитель премьер-министра Владимир Семашко сообщил, что срок ввода первого блока перенесен на 2019 год из-за инцидента с первым корпусом реактора.