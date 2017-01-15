Белорусская теннисистка Александра Саснович, занимающая 118-е место в мировом рейтинге, выбыла в первом круге основной сетки открытого чемпионата Австралии (призовой фонд 50 миллионов долларов), который проходит в Мельбурне.



Александра Саснович. Фото с сайта tennis.by

22-летняя Александра Саснович, преодолевшая трехраундовый квалификационный барьер, не сумела развить успех, всего за 50 минут проиграв на старте основной стадии турнира 28-летней китаянке Чжан Шуай (№ 23 рейтинга WTA) — 0:6, 3:6.

Саснович совершила 5 двойных ошибок (против 1 у соперницы) и 23 невынужденные (против 11 у китаянки).

Александра Саснович была единственной представительницей Беларуси, сумевшей в этом году пробиться в основную сетку Australian Open в одиночном разряде. В прошлом году она добралась до второго круга, где проиграла россиянке Марии Шараповой, которая вскоре была дисквалифицирована за мельдоний.

В нынешнем году квалификацию Australian Open пытались преодолеть также белоруски Арина Соболенко (№ 146, выбыла во 2-м отборочном раунде), Вера Лапко (№ 326, дошла до 2-го круга квалификации) и Ольга Говорцова (№ 173, завершила борьбу на старте квалификации).

В мужской квалификации Владимир Игнатик (№ 191) выбыл во 2-м круге, Илья Ивашко (№ 177) — в 1-м.

В мужском парном разряде Australian Open Беларусь представят два спортсмена. Максим Мирный в паре с филиппинцем Третом Хьюи начнут выступление матчем против Андре Са (Бразилия) и Леандера Паэса (Индия). Александр Бурый в дуэте с итальянцем Паоло Лоренци сразятся с американцем Радживом Рамом (США) и Равеном Клаасеном (ЮАР).