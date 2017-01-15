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Многодетная мать построила дом по урокам с YouTube

16.01.2017 13:12 — Разное | Tut.by  
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Мать-одиночка Кара Брукинс (Cara Brookins) вместе с детьми построила полноценный дом с помощью уроков на YouTube. Об этом рассказывает Buzzfeed.


Изображение: Cara Brookins / buzzfeed.com

Каре не везло в личной жизни: оба ее мужа были склонны к рукоприкладству, однако на то, чтобы съехать от второго супруга, ей не хватало денег. Чтобы избежать насилия и быть в безопасности, Кара и ее дети сделали необычную вещь: построили дом. 

Место они заметили еще в 2007 году во время одной из прогулок. Дом пострадал от торнадо, от него остался только фундамент. Кара предложила детям построить на этом месте новый дом и жить в нем — все четверо согласились. На тот момент детям Кары было 17, 15, 11 и 2 года.

Семья взяла кредит на 150 000 долларов, которые потратила на стройматериалы, и взялась за строительство. У Брукинсов не было никакого опыта, однако они смотрели обучающие видео на YouTube, чтобы понять, что делать.

«Это было первое, что они могли сделать, чтобы улучшить свою жизнь, — вспоминает женщина о своих детях. — Мы были очень наивны, но иногда невежество занимает место мужества».


Изображение: Cara Brookins / buzzfeed.com

В результате получился полноценный дом с пятью спальнями и библиотекой. Семья живет в нем на протяжении последних восьми лет. Кара обнародовала свою историю только в начале 2017 года вместе с книгой о том, как стройка сближает членов семьи.

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В результате получился полноценный дом с пятью спальнями и библиотекой.

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