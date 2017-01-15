Второй месяц подряд тенденция на рынке вкладов населения не меняется: замедлился как приток рублей, так и отток валюты. Об этом свидетельствует свежая статистика денежно-кредитного рынка, опубликованная Нацбанком. По итогам всего года кубышка граждан в банках уменьшилась как в белорусских рублях, так и в долларах-евро.



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Декабрь в этом году не принес особых потрясений рынку депозитов. Вклады в рублях прибавили 63,2 миллиона, или 2,2%. Правда, не стоит забывать и о начисленных процентах на те вклады, которые уже были размещены на счетах.

«Если учесть среднюю ставку по вкладам (19% годовых), то банки начислили вкладчикам 45,7 миллиона рублей, — подсчитывает старший аналитик Альпари Вадим Иосуб. — Без этого сумма привлеченных в декабре депозитов выглядит скромнее — всего 17,5 миллиона рублей, или 0,6%».

Ситуация с валютными сбережениями тоже не удивила — их продолжают забирать.

«Отток составил 22,6 миллиона долларов, — говорит аналитик. — Если учесть начисленные проценты (при средней ставке 3,1% годовых), а их сумма составила 18,1 миллиона, то отток был бы больше — 40,7 миллиона».

Если же смотреть статистику за весь прошлый год, то оказывается, что валютные сбережения сократились на 9%, рубли прибавили 12%. Однако с учетом начисленных процентов выходит, что вклады сократились во всех валютах.

Ситуация на рынке депозитов по итогам года еще раз подтвердила: при сокращении доходов белорусы продолжали пытаться сохранить прежний уровень жизни. В ход шли и заначки под подушкой (о чем говорит объем проданной населением валюты), и банковские вклады (далеко не все снятые доллары перетекали на рублевые депозиты).