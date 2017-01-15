﻿﻿ Кыргызстанский пилот об авиакатастрофе под Бишкеком. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Кыргызстанский пилот об авиакатастрофе под Бишкеком

16.01.2017 13:28 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Действующий пилот одной из кыргызстанских авиакомпаний Турар Исмаилов рассказал корреспонденту радио Sputnik о возможных причинах авиакатастрофы.

Кыргызстанский пилот об авиакатастрофе под Бишкеком
© Sputnik. Эмиль Садыров
Опубликовано видео с места падения Boeing под Бишкеком

По словам пилота, Boeing-747 — один из самых безопасных самолетов в мире, а аэропорт "Манас" отвечает всем современным требованиям. Турар Исмаилов подчеркнул, что о причине крушения можно с определенной уверенностью говорить только после расшифровки "черных ящиков".

"Возможно, имел место человеческий фактор или плохая видимость из-за тумана. Как пилот могу сказать, что в условиях плохой видимости очень трудно вести самолет. Хотя Boeing-747 — один самых больших лайнеров в мире, он может сесть и при видимости в 200-300 метров", — уточнил Исмаилов.

Грузовой самолет Boeing 747, упавший на дачный поселок под Бишкеком, принадлежал частной компании Avia Cargo Turkish, а авиакомпания Turkish Airlines взяла судно в аренду. На борту самолета находились только члены экипажа.

В результате падения воздушного судна были повреждены и разрушены 32 жилых одноэтажных дома. Жертвами катастрофы, по последним данным, стали 37 человек. Еще восемь человек, в том числе шестеро детей, доставлены в больницы Бишкека.

По факту авиакатастрофы под Бишкеком возбуждено уголовное дело. В состав комиссии по расследованию причин авиакатастрофы войдут представители Международного авиационного комитета, руководства Киргизии, а также, возможно, авиационных властей Турции.

Комментарий действующего пилота одной из кыргызстанских авиакомпаний о возможных причинах катастрофы слушайте на радио Sputnik Беларусь.

 
 
Ссылка на источник 43
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В понедельник в селе Дача-Суу возле аэропорта "Манас" под Бишкеком грузовой Boeing-747 рухнул на дачный поселок, в числе погибших — 37 человек — члены экипажа и местные...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Под Витебском перевернулся автомобиль с хоккейными болельщиками
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика