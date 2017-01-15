Действующий пилот одной из кыргызстанских авиакомпаний Турар Исмаилов рассказал корреспонденту радио Sputnik о возможных причинах авиакатастрофы.



© Sputnik. Эмиль Садыров Опубликовано видео с места падения Boeing под Бишкеком

По словам пилота, Boeing-747 — один из самых безопасных самолетов в мире, а аэропорт "Манас" отвечает всем современным требованиям. Турар Исмаилов подчеркнул, что о причине крушения можно с определенной уверенностью говорить только после расшифровки "черных ящиков".

"Возможно, имел место человеческий фактор или плохая видимость из-за тумана. Как пилот могу сказать, что в условиях плохой видимости очень трудно вести самолет. Хотя Boeing-747 — один самых больших лайнеров в мире, он может сесть и при видимости в 200-300 метров", — уточнил Исмаилов.

Грузовой самолет Boeing 747, упавший на дачный поселок под Бишкеком, принадлежал частной компании Avia Cargo Turkish, а авиакомпания Turkish Airlines взяла судно в аренду. На борту самолета находились только члены экипажа.

В результате падения воздушного судна были повреждены и разрушены 32 жилых одноэтажных дома. Жертвами катастрофы, по последним данным, стали 37 человек. Еще восемь человек, в том числе шестеро детей, доставлены в больницы Бишкека.

По факту авиакатастрофы под Бишкеком возбуждено уголовное дело. В состав комиссии по расследованию причин авиакатастрофы войдут представители Международного авиационного комитета, руководства Киргизии, а также, возможно, авиационных властей Турции.

Комментарий действующего пилота одной из кыргызстанских авиакомпаний о возможных причинах катастрофы слушайте на радио Sputnik Беларусь.