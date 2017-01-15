Русскоязычные жители Матрида присоединились к флешмобу #Мыжиливоднойстране, в рамках которого люди в различных странах исполняют композиции на русском либо других национальных языках стран бывшего СССР.



© Sputnik РИА Новости #Мыжиливоднойстране: как заработать кучу лайков на "Евровидении-2017"

Начало флешмоба было положено в Запорожье, где местные жители также на железнодорожном вокзале исполнили песню из кинофильма "Весна на заречной улице". Затем к акции присоединились жители других городов в постсоветских республиках, в том числе и Беларуси .

Флешмоб набрал популярность и перекочевал в Западную Европу. Так, в декабре 2016 года около вокзала в Барселоне прозвучала песня "С чего начинается родина".