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#Мыжиливоднойстране: в Мадриде пожелали счастья на русском языке
16.01.2017 13:17 — Разное | Sputnik Беларусь
Русскоязычные жители Матрида присоединились к флешмобу #Мыжиливоднойстране, в рамках которого люди в различных странах исполняют композиции на русском либо других национальных языках стран бывшего СССР.
© Sputnik РИА Новости
Начало флешмоба было положено в Запорожье, где местные жители также на железнодорожном вокзале исполнили песню из кинофильма "Весна на заречной улице". Затем к акции присоединились жители других городов в постсоветских республиках,
Флешмоб набрал популярность и перекочевал в Западную Европу. Так, в декабре 2016 года около вокзала в Барселоне прозвучала песня "С чего начинается родина".
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15 января на железнодорожном вокзале в Мадриде русскоязычные жители города спели песню "Мы желаем счастья вам". Смотрите на видео, как подхватили флешмоб...
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