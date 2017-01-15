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Под Витебском перевернулся автомобиль с хоккейными болельщиками

16.01.2017 13:24 — Разное | Tut.by  
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Под Витебском автомобиль с хоккейными болельщиками съехал в кювет и опрокинулся, пишет БЕЛТА.

Авария произошла 15 января, около 21.00, на юго-западном обходе Витебска (автомобильная дорога Р49 на развязке Р25): опрокинулся Citroen C5 под управлением 66-летнего минчанина.

Как пояснил водитель, он не заметил знаков, которые предупреждали о проведении ремонтных работ на этом участке дороги. Автомобиль двигался со скоростью примерно 85 км/ч, водитель не смог вовремя уйти вправо, снес по ходу движения ограждение, чудом не задел светофорную опору (проехал в 1,5 м от нее). Машина влетела в сугроб и перевернулась.

Кроме водителя в автомобиле ехали два пассажира. К счастью, травм в ДТП никто не получил.

«Мужчины возвращались в Витебск из Минска, где побывали на хоккейном матче. По дороге они бурно обсуждали игру. Вероятно, увлекшись беседой, они и не заметили знаков», — сообщил представитель ГАИ УВД Витебского облисполкома Александр Казючиц.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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По дороге водитель и пассажиры бурно обсуждали игру. Вероятно, увлекшись беседой, водитель не заметил знаков, которые предупреждали о проведении ремонтных работ...

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