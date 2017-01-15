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Канадские военные инспекторы посетят Беларусь

16.01.2017 13:28 — Разное | Ежедневник  
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Канадские военные инспекторы посетят Беларусь

фото: sputnik.by

Они по собственному выбору проверят одну из воинских частей республики на предмет соответствия ее вооружения требованиям ДОВСЕ.

С 16 по 19 января в соответствии с положениями Договора об обычных вооруженных силах в Европе Беларусь посетит инспекционная группа Канады для проведения инспекции воинской части Вооруженных сил (по выбору инспекторов)., являющейся объектом контроля согласно положениям ДОВСЕ.

Как сообщает пресс-служба  Министерства обороны Беларуси, целью инспекции является проверка соответствия наличия на инспектируемом объекте контроля ограничиваемых ДОВСЕ вооружений и военной техники их уведомленному количеству.

В составе инспекционной группы Канады в проведении инспекции, кроме трех канадских военных инспекторов, примут участие по одному военному инспектору из Германии, Италии, Польши, США, Украины и Чехии.

 
 
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Они по собственному выбору проверят одну из воинских частей республики на предмет соответствия ее вооружения требованиям ДОВСЕ.

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