Авария с участием ребенка произошла утром 16 января около школы на улице Кирова в деревне Озёры. Об этом сообщили в ГАИ Гродно.





По предварительной информации, девочка, ученица 3-го класса, не посмотрела по сторонам и начала перебегать дорогу вне пешеходного перехода. Водитель Audi не успел среагировать на внезапно появившийся на дороге силуэт и сбил ребенка.





В ГАИ предположили, что внимание ребенка привлекли ворота школы, предназначенные для проезда автомобильного транспорта. Они были открыты и находились ближе, чем калитка.





В результате ДТП ребенок получил тяжелейшие травмы и был доставлен в реанимационное отделение больницы.