﻿ В Гродненской области рядом со школой Audi сбила третьеклассницу: девочка в реанимации. 21.by
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В Гродненской области рядом со школой Audi сбила третьеклассницу: девочка в реанимации

16.01.2017 13:42 — Разное | Tut.by  
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Авария с участием ребенка произошла утром 16 января около школы на улице Кирова в деревне Озёры. Об этом сообщили в ГАИ Гродно.


По предварительной информации, девочка, ученица 3-го класса, не посмотрела по сторонам и начала перебегать дорогу вне пешеходного перехода. Водитель Audi не успел среагировать на внезапно появившийся на дороге силуэт и сбил ребенка.


В ГАИ предположили, что внимание ребенка привлекли ворота школы, предназначенные для проезда автомобильного транспорта. Они были открыты и находились ближе, чем калитка.


В результате ДТП ребенок получил тяжелейшие травмы и был доставлен в реанимационное отделение больницы.

 
Теги: Гродно
 
 
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По предварительной информации, ребенок перебегал дорогу вне пешеходного перехода.

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