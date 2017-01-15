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В Гродненской области рядом со школой Audi сбила третьеклассницу: девочка в реанимации
Авария с участием ребенка произошла утром 16 января около школы на улице Кирова в деревне Озёры. Об этом
По предварительной информации, девочка, ученица 3-го класса, не посмотрела по сторонам и начала перебегать дорогу вне пешеходного перехода. Водитель Audi не успел среагировать на внезапно появившийся на дороге силуэт и сбил ребенка.
В ГАИ предположили, что внимание ребенка привлекли ворота школы, предназначенные для проезда автомобильного транспорта. Они были открыты и находились ближе, чем калитка.
В результате ДТП ребенок получил тяжелейшие травмы и был доставлен в реанимационное отделение больницы.
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По предварительной информации, ребенок перебегал дорогу вне пешеходного перехода.
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