Автор канала Vehicle Virgins на YouTube опубликовал видео, в котором он при помощи раскаленного ножа режет бампер собственного седана BMW M5. Под нож попал автомобиль, побывавший в аварии, пишет motor.ru .

Как рассказал блогер, показанная в видео M5 побывала в ДТП, в результате чего пострадал задний бампер. Нож, которым автор видео резал кузовной элемент, был предварительно разогрет до 537 градусов по Цельсию (1000 градусов по Фаренгейту).

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Видео, в которых раскаленным ножом режутся какие-либо предметы, популярны на YouTube. Их производством занимается, например, канал MrGear, где таким способом режут, например, туалетную бумагу , банки с газировкой и смартфоны .