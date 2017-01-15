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Блогер разрезал BMW M5 раскаленным ножом

16.01.2017 13:54 — Разное | Tut.by  
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Автор канала Vehicle Virgins на YouTube опубликовал видео, в котором он при помощи раскаленного ножа режет бампер собственного седана BMW M5. Под нож попал автомобиль, побывавший в аварии, пишет motor.ru.

Как рассказал блогер, показанная в видео M5 побывала в ДТП, в результате чего пострадал задний бампер. Нож, которым автор видео резал кузовной элемент, был предварительно разогрет до 537 градусов по Цельсию (1000 градусов по Фаренгейту).

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Видео, в которых раскаленным ножом режутся какие-либо предметы, популярны на YouTube. Их производством занимается, например, канал MrGear, где таким способом режут, например, туалетную бумагу, банки с газировкой и смартфоны.

 
 
Ссылка на источник 30
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Под предварительно разогретый до 537 градусов по Цельсию нож попал автомобиль, побывавший в аварии.

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