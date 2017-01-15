Падение реальных доходов вынудило белорусов использовать банковские валютные сбережения для сохранения уровня потребления, в результате чего объем срочных вкладов физических лиц сократился с $7,691 млрд до $6,999 млрд - почти на $700 млн, и еще на $90 млн снизились остатки на переводных депозитах. Без учета рекапитализации более $200 млн процентов, начисленных банками на вклад, чистый вынос составил, таким образом $1 млрд.

Банки даже вынуждены поднять проценты: в декабре они выросли по безотзывным вкладам с длительным (более 1 года) сроком хранения.

Остатки средств населения на срочных инвалютных вкладах снижаются 14 месяцев подряд

Вынос валюты населением из банков начался в конце 2015-го года и идет непрерывно вот уже 14 месяцев. Правда, в декабре он заметно сократился: в этом месяце остатки снизились на $23 млн, когда как в ноябре – на $49 млн, в октябре – на $81 млн. А максимальное снижение за месяц в прошлом году было в феврале - $117 млн.

Процентное снижение остатков в декабре – 0,3%. Рекордные снижения остатков валютных вкладов физлиц были в валютно-финансовый кризис 2011-го, когда на фоне возникшего дефицита валюты у людей появились опасения за свои валютные сбережения.

Наиболее же значительные приросты остатков были в конце 2008-го - начале 2009-го, когда стало понятно, что многолетний бездевальвационный период 2002-08 гг. окончен, и после кризиса 2011-го (с конца 2011-го по конец 2012-го), когда валюта стала возвращаться в банки после ее выноса в кризис (предпочтение отдавалось валютным вкладам из-за комплекса девальвационных опасений).

Остатков на срочных инвалютных вкладах физлиц стало меньше $7 млрд – впервые с начала 2014-го

После кризиса 2011-го года объем срочных вкладов населения в инвалюте стал быстро увеличиваться, и вырос, было, до исторического максимума (конец августа 2015-го - $7,844 млрд), после чего начал уменьшаться (с ноября 2015-го), и вот, к концу 2016-го впервые с февраля 2014-го он стал ниже $7 млрд.

С начала периода падения (то есть с ноября 2015-го, за 14 месяцев) остатки сократились на $841 млн, а за календарный 2016-й год – на $692 млн. Еще на $90 млн сократились за 2016-й остатки на переводных валютных вкладах физлиц.

Периодов с сокращением остатков в истории банковских валютных накоплений белорусов было не много. Но сейчас идет именно такой. Не самый резкий (как было, например, в 2011-ом), но самый длительный.

К тому же он еще и не скоро закончится: для возобновления роста остатков требуется не только окончание экономического кризиса и рост реальных и номинальных ($-эквиваленте) доходов населения, но и ползучая девальвация Br-рубля, обеспечивающая сохранение небольших девальвационных ожиданий и бОльшую выгодность валютных вкладов над Br-рублевыми.

В Br-рублевом эквиваленте рост остатков срочных валютных вкладов физлиц почти всегда был беспрерывный: даже когда остатки в валюте уменьшаются, их Br-эквивалент увеличивается курсовым приращением: доллар в Беларуси постоянно дорожал. Но в последнее время с частыми ревальвациями периодически падение случается и здесь.

Так, в декабре по курсу торгов на БВФБ в конце этого месяца Br-эквивалент остатков средств населения на срочных валютных депозитах составил 13,71 млрд, когда как в ноябре было Br13,90 млрд экв. Рекордное значение Br-эквивалента было в феврале 2016-го - - Br16,24 млрд.

Но и сегодняшняя сумма остается значительной: для сравнения, остатки Br-рублевых срочных депозитов физлиц в конце декабря 2016-го - лишь Br2,95 млрд, а исторически рекордный объем - Br3,504 млрд.

Чистый отток валюты с депозитов физических лиц за год – $1 млрд

Исходя из средней за 2016-й ставки по всем действующим (текущим) срочным депозитам физических лиц в иностранной валюте, а это 3,7% годовых (данные Нацбанка) и объемов инвалютных вкладов (средний остаток в 2016-м - $7,67 млрд), расчетная сумма начисленных за год процентов - $280 млн, которые, в основной своей массе снова рекапитализированы во вклад.

С учетом этого, чистый отток иностранной валюты с депозитных счетов физлиц составил в 2016-м году более $900 млн, а с учетом переводных депозитов чистый вынос составил не менее $1 млрд.

Рекордный чистый отток за месяц в 2016-м был зафиксирован в феврале, $144 млн. В декабре он составил $41 млн, хотя в ноябре было $68 млн, а в сентябре - $100 млн: торможение оттока идет 3-й подряд месяц.

А процентов было начислено в декабре где-то на $18 млн. Что и создало, в сумме, валовое снижение остатков в этом месяце на $23 млн.

За весь 14-месячный период снижения остатков (с ноября 15-го по декабрь 16-го) суммарный чистый отток валюты из вкладов физлиц - $1,17 млрд. Но это даже меньше, чем за 3 худших месяца 2011-го (апрель-июнь), когда чистый вынос составил $1,18 млрд.

Максимальный же чистый месячный приток был в декабре 2008-го года (+$350 млн), в октябре 2011-го (+$254 млн) и в июле 2013-го (+$242 млн).

Все цифры расчетные: Национальный банк не предоставляет информацию о сумме начисленных и капитализированных процентов. Но и по результатам этих расчетов можно судить о настроениях вкладчиков. И эти сегодняшние настроения изменятся на обратные не скоро, и постепенный вывод валюты населением будет продолжаться.

Одна из причин этого - падение доходности срочных валютных вкладов до уровня, когда проценты уже не играют какой-либо роли в доходах населения, и эти вкладыы остались лишь местом хранения сбережений.

При этом банки в целях сохранения валютных пассивов пытаются обеспечить хоть какую-то привлекательность депозитов физлиц поднятием ставок на безотзывные срочные вклады с длительным сроком хранения

Проценты по новым валютным депозитам выросли, но только по «длинным» безотзывным вкладам

Средние по стране процентные ставки по новым (открытым в отчетном месяце) срочным депозитам физических лиц в иностранной валюте по всем срокам размещения выросли с прошлого месяца, составив в декабре 2,3% годовых.

Однако рост отмечен только в секторе “длинных” (на срок свыше 1 года) вкладов (до 2,8% годовых), когда какотолры средняя доходность “коротких” (на срок до 1 года) депозитов не изменилась (остались 1,9% годовых).

В разрезе возможности досрочного закрытия средние по стране ставки по отзывным депозитам физических лиц остались на прежнем уровне (1,6% годовых), а по безотзывным – выросли (до 3,1% годовых).

И все же, средняя по стране процентная ставка по всем текущим, уже действующим, срочным валютным вкладам в декабре в очередной раз снизилась до нового исторического минимума - 3,1% годовых : доля новых, все менее доходных, вкладов становится в общей массе действующих все больше.

За последние годы доходность срочных валютных депозитов физлиц снизилась в разы. Максимум последнего 10-летия был в 2009-ом году - свыше 11% годовых и в конце 2011-го - начале 2012-го - 8,5-9 % годовых. Для сравнения, в Украине сейчас доходность срочных валютных вкладов для населения – 5-6% годовых.

Валютные вклады в 2016-м принесли мизерную Br-рублевую прибыль, а с учетом инфляции - убыток

Падению курсов доллара в Беларуси многие не рады: после частых и сильных девальваций Br-рубля большое количество людей вложились в иностранную валюту, а объем остатков срочных валютных вкладов физлиц в банках стал огромный. И вся эта валютная масса дешевеет: при снижении стоимости доллара ее Br-эквивалент уменьшается, в то время как цены на товары и услуги постоянно растут.

За год доллар в Беларуси подорожал всего лишь на 5,47% (с 1,8569 Br/$ до 1,9585 Br/$).

Если добавить к проценту роста доллара за год (5,47%) средний за год по стране процент ставки по всем действующим срочным депозитам физических лиц в иностранной валюте (3,7% годовых), то получается, что средняя Br-рублевая доходность долларовых срочных вкладов в 2016-м - 9,4% годовых.

Это ниже не только процента доходности непосредственно срочных Br-рублевых депозитов (22,6% годовых, средняя за год), но и годовой инфляции, которая в 2016-м составила 10,6%. То есть, с учетом роста цен, валютные вкладчики в том году понесли реальные убытки.

В декабре Br-рублевый убыток долларового вклада - почти 10% годовых

Из 12-ти месяцев 2016-го в 7-ми – доллар дешевел, а в 5-ти – дорожал. Самое сильное падение доллара за месяц было в апреле (-76% годовых), а удорожание – в январе (+146% годовых). Декабрьское ослабление доллара - 12,7% годовых.

За период после валютно-финансового кризиса 2011-го года, когда была сильнейшая с 90-х годов девальвация Br-рубля, самый большой процент роста курса доллара за месяц был в декабре 2014-го (410% годовых, по рыночному курсу), в августе 2015-го (173% годовых) и в январе 2016-го (146% годовых).

Наибольший же процент падения курса доллара в Беларуси за календарный месяц был в указанном периоде в марте и апреле 2016-го (соотв., 76% и 55% годовых).

В декабре средняя по стране процентная ставка по всем текущим срочным депозитам физических лиц в иностранной валюте (3,1% годовых) меньше, чем процент удешевления доллара за этот месяц (12,7% годовых). Из-за чего долларовые вкладчики потерпели убытки в Br-эквиваленте в размере 9,7% годовых.

На $1000-й срочный вклад, размещенный в конце ноября, банком начислено за декабрь $2,58 процентов (по ставке 3,1% годовых - средней по всем текущим срочным валютным вкладам физлиц). А Br-эквивалент этого, уже приращенного банком, депозита, наоборот, снизился с Br 1979,5 (= $1000 * 1,9795 Br/$, курс БВФБ в конце ноября) до Br 1963,5 ($1002,58 * 1,9585 Br/$, курс БВФБ в конце декабря), то есть на 0,81% (9,7% годовых).

В периоде после валютно-финансового кризиса 2011-го в большинстве месяцев долларовые вкладчики имели Br-рублевую прибыль от своих $-депозитов, но главные заработки, существенным образом увеличивавшие их покупательские возможности, получались в девальвационные месяцы.

Br-рублевые месячные убытки в посткризисный период долларовые вкладчики подсчитывали лишь несколько раз, но в текущем году они были и чаще и намного большими по размеру.

Доля срочных вкладов физических лиц в иностранной валюте в инвалютной денежной массе

Доля остатков срочных валютных вкладов населения в иностранной денежной массе, куда входят переводные и срочные депозиты физических и юридических лиц в иностранной валюте, инвалютные ценные бумаги вне банковского оборота и депозиты в драгоценных металлах, составила в конце отчетного декабря 59,3%.

Доля срочных инвалютных вкладов физических лиц в ШДМ

Доля остатков средств населения на срочных инвалютных депозитах в широкой денежной массе (М3) в конце отчетного декабря – 40,4%. Для сравнения, доля срочных Br-депозитов физических лиц в М3 – 8,7%.

Доля валютных вкладов в общей сумме срочных вкладов физических лиц остается высокой

Сокращение остатков срочных валютных депозитов физлиц в последнее время привело к снижению их доли в общем объеме срочных вкладов населения, которая, все же, остается очень высокой: на конец декабря объем срочных депозитов физических лиц в иностранной валюте - это 82,3% всех срочных вкладов населения.

Соотношение “валютные активы / срочные валютные обязательства перед населением” в декабре улучшилось

Если риск по рублевым депозитам заключается в девальвационных потерях их долларового эквивалента, то по валютным депозитам - в низкой валютной ликвидности банковской системы Беларуси, когда имеющиеся в наличии валовые иностранные активы (требования к нерезидентам) значительно меньше ее совокупных (внешних и внутренних) инвалютных обязательств. В результате чего массовое снятие валюты с депозитных счетов приведут к немедленному коллапсу банковской системы.

На конец декабря объем всех валовых иностранных активов (требований к нерезидентам) белорусской банковской системы меньше объема срочных инвалютных депозитов населения на 2,2%: $6,842 млрд активов vs $6,999 млрд вкладов.

В прошлом месяце требований к нерезидентам было меньше, чем срочных валютных вкладов физлиц, на 6,1%, то есть хуже, чем в отчетном месяце. В конце октября – на 9,7, еще месяцем раньше – на 11,8%. То есть налицо постепенное улучшение, которое идет как за счет роста объема требований к нерезидентам, так ииз-за снижения остатков срочных валютных вкладов населения.

Худшее соотношение было в начале 2016-го года: в январе-феврале валютных активов было меньше срочных валютных обязательств перед населением на 28,7%.