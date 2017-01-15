Белорусские поклонники Brutto всегда с нетерпением ждут новостей от группы. В каждом городе Беларуси Сергея Михалка и Ко ждут с концертом, ведь музыкант не выступал на родине целых 5 лет. К радости поклонников сообщаем: Brutto едут в тур по Беларуси с программой Double Hot . Музыканты выступят в Барановичах, Бресте, Гродно, Бобруйске, Солигорске, Витебске и других городах страны. Завершится тур масштабным шоу в «Минск-Арене» 8 марта. Билеты на концерты в городах Беларуси появятся в продаже в ближайшее время.





В программу Double Hot вошли лучшие треки Brutto из альбомов «Родны край» и Underdog, а также золотые хиты «Ляписов» за последние 10 лет. Группа прокатилась с Double Hot по городам Украины, Америки и Европы, и, конечно, громко презентовала программу в Гомеле. Уже на родине к Brutto присоединилась знаменитая духовая секция «Ляписов» и, безусловно, звучание группы стало еще громче, сочнее и интереснее. Можно утверждать с уверенностью — музыканты устроят мощное двухчасовое шоу и продемонстрируют отличную форму, а также новое звучание своих бронебойных хитов.

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В сентябре проекту Brutto исполнилось 2 года. С первых дней музыканты громко и уверенно заявили о себе и не обманули ожиданий фанатов по всему миру. За эти 2 года Brutto выпустили 2 студийных альбома — Underdog и «Родны край», сняли 17 клипов, представили 2 lyric-video, проехали 2 больших тура по Украине в поддержку альбомов Underdog и «Родны край», каждый из которых прошел с аншлагом в 30 городах. За это время Brutto были хедлайнерами всех крупнейших фестивалей Украины (Z-Games, Фестиваль ZАХІД, "Файне Місто", "Бандерштат", "Схід-Рок", Respublica, Porto Franko Gogol Fest, Atlas Weekend и др.) и участниками фестивалей в Литве, Польше, Латвии, Молдове и Великобритании.

10 февраля — Барановичи. 11 февраля — Брест. 12 февраля — Гродно. 15 февраля — Бобруйск. 16 февраля — Солигорск. 3 марта — Витебск. 8 марта — Минск. Стоимость билетов: от 32 до 55 рублей, танцпол — 67 руб.

Билеты можно приобрести на сайте AFISHA.TUT.BY.

Стоимость билетов в Минске: от 30 до 60 рублей, фан-зона — 60 рублей, танцпол — 40 рублей. Справки по телефонам: +375 29 763 11 11, +375 29 650 11 33. Купить билет