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"Шахтер" расстался с первым темнокожим хоккеистом в истории чемпионатов Беларуси

16.01.2017 14:27 — Разное | Tut.by  
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Солигорский «Шахтер» расстался с первым в истории чемпионатов Беларуси темнокожим хоккеистом 35-летним канадцем Натаном Робинсоном. Об этом на пресс-конференции после выездного матча с «Гомелем» сказал главный тренер горняков Владимир Цыплаков, сообщает официальный сайт «рысей».


Фото: ХК «Шахтер»

«Да, Робинсон покинул расположение клуба. К сожалению, его интересы пошли вразрез с интересами команды. И поэтому мы приняли решение расстаться с Робинсоном», — отметил Владимир Цыплаков.

Натан Робинсон, примкнувший к солигорской дружине по ходу нынешнего сезона, успел провести за «Шахтер» в чемпионате Беларуси 17 матчей и набрать 14 (5+9) бомбардирских баллов при 19 минутах штрафа и показателе полезности «+6».

Под руководством Владимира Цыплакова, возглавившего команду в начале декабря 2016-го, солигорский «Шахтер» потерпел 8 поражений в 10 матчах. Примечательно, что в 9 матчах под началом Цыплакова Робинсон набрал 5 (1+4) бомбардирских баллов и был самым результативным игроком команды на этом отрезке. 4 (1+3) очка за аналогичный период набрал Артем Демков, 4 (0+4) — партнер Робинсона по звену Артем Левша.

В прошлом сезоне Натан Робинсон выступал во втором дивизионе чемпионата Чехии за пражскую «Славию». Ранее долго выступал в Германии за «Мангейм», «Айсберен» и «Кельн», в Финляндии — за «Блюз», а также за австрийскую «Виенну Кэпиталс» и британские «Ноттингем» и «Белфаст». Трехкртаный чемпион Германии (2007−2009), вице-чемпион Финляндии (2011).

В Северной Америке играл за фарм-клубы «Детройта», «Тампы» и «Бостона». Есть в его насыщенной биографии и 7 матчей в НХЛ (5 — за «Детройт» и 2 — за «Бостон»).

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Теги: Гомель
 
 
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Солигорский "Шахтер" расстался с первым в истории чемпионатов Беларуси темнокожим хоккеистом 35-летним канадцем Натаном Робинсоном.

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