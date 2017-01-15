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Трамп угрожает автоконцернам ввозной пошлиной

16.01.2017 14:20 — Разное | Ежедневник  
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Трамп угрожает автоконцернам ввозной пошлиной

фото: zr.ru

Избранный президентом США пообещал ввести 35% ввозную пошлину на машины концерном BMW, Daimler и Volkswagen, собранные в Мексике для рынка США.

Ранее Дональд Трамп обещал аналогичные санкции американским и японским автопроизводителям.

Свою угрозу будущий президент США высказал в интервью газете Bild, передает Reuters.

«Если вы хотите собирать машины для остального мира, то я желаю вам успехов. Вы можете собирать и машины для США, но за каждую машину, ввезенную в США, вы заплатите 35% налог», – заявил Трамп.

Немецкие производители имеют несколько заводов в США, но на них собираются в основном спортивные машины премиумного класса. Массовые модели они предпочитают выпускать в Мексике, используя преимущества зоны свободной торговли NAFTA. Трамп в рамках предвыборной программы обещал выйти из данной свободной зоны, так как, по его мнению, она вредит интересам США, пишет "Белорусы и рынок".

В июне прошлого года BMW начала проект по расширению сборочного производства в Мексике стоимостью 2,2 млрд долларов. С 2019 года завод будет выпускать до 150 тыс. автомобилей BMW третьей серии.

Daimler намерена начать сборку в Мексике на совместном предприятии с Reanult-Nissan. 

 
 
Ссылка на источник 34
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Избранный президентом США пообещал ввести 35% ввозную пошлину на машины концерном BMW, Daimler и Volkswagen, собранные в Мексике для рынка США.

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