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Представитель посольства РФ посетил в белорусском СИЗО блогера Лапшина
16.01.2017 14:58 — Разное | Sputnik Беларусь
Задержанного блогера в белорусском СИЗО посетил заведующий консульским отделом посольства России в Беларуси Игорь Карягин. О своем визите он рассказал ведущему радио Sputnik Беларусь Вячеславу Шарапову.
"Мы получили решение белорусской стороны — на моей памяти это впервые — о безлимитном посещении по времени и по датам. То есть, как только он через адвоката нам передаст, что хочет нас повидать, мы на следующий день у него побываем", — сообщил собеседник Sputnik.
По словам Игоря Карягина, на условия содержания блогер не жалуется, о питании сказал, что служил в армии, поэтому ему не привыкать. По настроению — опустошен, растерян, и это вполне объяснимо.
"С посольством Израиля мы находимся в постоянном контакте, координируем свои действия, и будем с ними решать вопрос очередности посещений. Постоянно общаемся и с женой, и с двумя адвокатами. Это все, что могу пока сказать", — резюмировал Карягин.
Генеральная прокуратура Беларуси в настоящее время рассматривает
Причиной ареста явилось то, что он в апреле 2011 года и в октябре 2012 года Александр Лапшин посещал Нагорно-Карабахскую Республику, а 6 апреля и 29 июня 2016 года в своем блоге выступал с призывом, направленным на поддержание независимости НКР.
Комментарий заведующего консульским отделом посольства России в Беларуси Игоря Карягина о посещении в СИЗО российско-израильского блогера Александра Лапшина слушайте на радио Sputnik Беларусь.
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