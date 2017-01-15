Задержанного блогера в белорусском СИЗО посетил заведующий консульским отделом посольства России в Беларуси Игорь Карягин. О своем визите он рассказал ведущему радио Sputnik Беларусь Вячеславу Шарапову.

"Мы получили решение белорусской стороны — на моей памяти это впервые — о безлимитном посещении по времени и по датам. То есть, как только он через адвоката нам передаст, что хочет нас повидать, мы на следующий день у него побываем", — сообщил собеседник Sputnik.

По словам Игоря Карягина, на условия содержания блогер не жалуется, о питании сказал, что служил в армии, поэтому ему не привыкать. По настроению — опустошен, растерян, и это вполне объяснимо.

"С посольством Израиля мы находимся в постоянном контакте, координируем свои действия, и будем с ними решать вопрос очередности посещений. Постоянно общаемся и с женой, и с двумя адвокатами. Это все, что могу пока сказать", — резюмировал Карягин.

Генеральная прокуратура Беларуси в настоящее время рассматривает запрос азербайджанской стороны о выдаче Александра Лапшина . В то же время палата адвокатов Республики Армения обратилась к белорусским и российским коллегам с просьбой оказать содействие задержанному блогеру в предоставлении правовой помощи. В Ереване в понедельник прошла акция протеста у посольства Беларуси из-за задержания блогера Лапшина. Демонстранты выразили желание встретиться с послом Беларуси в Армении и передать ему письмо. Однако глава дипмиссии не вышел к участникам акции.

Причиной ареста явилось то, что он в апреле 2011 года и в октябре 2012 года Александр Лапшин посещал Нагорно-Карабахскую Республику, а 6 апреля и 29 июня 2016 года в своем блоге выступал с призывом, направленным на поддержание независимости НКР.

Комментарий заведующего консульским отделом посольства России в Беларуси Игоря Карягина о посещении в СИЗО российско-израильского блогера Александра Лапшина слушайте на радио Sputnik Беларусь.