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Белорусские машиностроители локализуют производство в Китае

16.01.2017 15:01 — Разное | Ежедневник  
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Белорусские машиностроители локализуют производство в Китае

фото: gredx.ru

МТЗ собирается создать сборочное производство с Zoomlion.

Министр промышленности Виталий Вовк в интервью БЕЛТА рассказал о перспективах сотрудничества белорусских гигантов машиностроения с китайскими партнерами.

По его словам уже несколько лет работают сборочные производства комбайнов в Китае. В сентябре 2015 года в провинции Хэбэй создано СП "Чунцинское предприятие сельхозмашиностроения Цзуншень-Гомель", где собираются початкоуборочные, кормоуборочные и зерноуборочные комбайны.

МТЗ будет собирать трактора на базе мощностей компании Zoomion. На первом этапе в Китай поставят несколько образцов тракторов (150 и 210 л.с.) для тестирования и определения этапов по созданию сборочного производства в КНР.

В августе 2016 года МТЗ подписал меморандум о намерениях с корпорацией Sinomach, в том числе по вопросу локализации продукции Минского тракторного завода совместно с компанией YTO в области производства современного сельскохозяйственного оборудования и тракторов большой мощности (от 350 л.с. и выше).

 
Теги: Гомель
 
 
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