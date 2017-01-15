Работа космонавтов — одна из самых эффектных в мире. Космонавт белорусского происхождения Олег Новицкий завел аккаунт в Instagram , чтобы поделиться красотой с остальными землянами.



Фото: novitskiy_iss / instagram.com

«На ближайшие четыре месяца моим домом будет Международная космическая станция. На своей страничке в Instagram я буду рассказывать о жизни нашего экипажа», — сказал он в видеообращении для подписчиков.

У аккаунта уже более семи тысяч подписчиков. На момент написания заметки Новицкий опубликовал девять фотографий, на которые попали совместный ужин на МКС, празднование старого Нового года и фото выхода в открытый космос.

Фото опубликовано Oleg Novitskiy (@novitskiy_iss) Янв 13 2017 в 11:46 PST

Фото опубликовано Oleg Novitskiy (@novitskiy_iss) Янв 14 2017 в 1:09 PST

Фото опубликовано Oleg Novitskiy (@novitskiy_iss) Янв 15 2017 в 10:53 PST

Фото опубликовано Oleg Novitskiy (@novitskiy_iss) Янв 15 2017 в 12:20 PST

Напомним, Олег Новицкий — уроженец Червеня и гражданин России. В космосе он представляет госкорпорацию «Роскосмос». На МКС космонавт отправился 17 ноября 2016 года в качестве командира экспедиции Международной космической станции.