|
Картинка дня: космический Instagram белоруса Олега Новицкого
Работа космонавтов — одна из самых эффектных в мире. Космонавт белорусского происхождения Олег Новицкий завел
«На ближайшие четыре месяца моим домом будет Международная космическая станция. На своей страничке в Instagram я буду рассказывать о жизни нашего экипажа», —
У аккаунта уже более семи тысяч подписчиков. На момент написания заметки Новицкий опубликовал девять фотографий, на которые попали совместный ужин на МКС, празднование старого Нового года и фото выхода в открытый космос.
Напомним, Олег Новицкий — уроженец Червеня и гражданин России. В космосе он представляет госкорпорацию «Роскосмос». На МКС космонавт
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
У аккаунта уже более семи тысяч подписчиков.
|
Архив (Разное)
Комментарии