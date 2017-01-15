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Airbus пообещала показать "летающий автомобиль" до конца года

16.01.2017 15:43 — Разное | Tut.by  
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Аэрокосмическая корпорация Airbus Group планирует протестировать «летающие автомобили» до конца 2017 года. Об этом сообщает Reuters.


Генеральный директор Airbus Том Эндерс. Фото: Hannah McKay / Reuters

«Сто лет назад городской транспорт ушел в подполье. Теперь у нас есть технологические средства, чтобы подняться над землей», — сказал генеральный директор Airbus Том Эндерс (Tom Enders) во время выступления на конференции о цифровых технологиях DLD в Мюнхене.

Также он сообщил о надежде продемонстрировать до конца года демонстрационный прототип летающего транспортного средства для одного человека. По словам топ-менеджера, сейчас специалисты компании находятся в фазе экспериментирования и относятся к этому направлению очень серьезно.

Над «летающими автомобилями» работает подразделение компании Urban Air Mobility — «Городские воздушные передвижения». Его цель — разработать летательные транспортные средства, которые пассажиры смогут заказывать через смартфоны, как в существующих схемах каршеринга.

Эндерс сообщил, что Airbus как крупнейший в мире производитель коммерческих вертолетов хотел инвестировать в новые технологии автономного вождения и искусственного интеллекта, чтобы в будущем объявить о наступлении эпохи летающих автомобилей.

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Компания планирует разработать летательные транспортные средства, которые пассажиры смогут заказывать через смартфоны, как в существующих схемах каршеринга.

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