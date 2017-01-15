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Национальный балет Грузии "Сухишвили" выступит в Бресте
Слава национального балета Грузии «Сухишвили» давно уже стала мировой: международная пресса окрестила танцоров «восьмым чудом света». 25 марта в этом смогут убедиться брестчане. Во Дворце культуры профсоюзов
Национальный балет Грузии «Сухишвили» берет свое начало с 1945 года, хотя разрешение на создание труппы основатели Илико Сухишвили и Нино Римишвили получили от Сталина еще в 1937 году во время личной встречи с вождем. Уже в 1948 году коллектив, состоящий всего из 35 человек, отправился на первые гастроли в Европу, Австралию и Америку, покоряя своими горячими танцами тысячи зрителей.
«Сухишвили» стал первым ансамблем народного танца, который выступил на сцене La Scala в Милане еще в 1967 году. Занавес поднимался 14 раз — рекорд знаменитого тенора Энрике Карузо (11 раз) был побит, а газеты восхищенно писали: «Грузинские артисты балета — само совершенство!», «Их танец бросает вызов законам гравитации». А во время гастролей в Индии сцена, возведенная под открытым небом, обрушилась, и тогда добровольцы из числа зрителей до конца выступления держали ее на плечах. К слову, таких историй в коллекции ансамбля очень много.
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Со времени основания и по сегодняшний день танцоры из Грузии поражают публику по всему миру своей удивительно зрелищной хореографией, вихревыми вращениями и головокружительными прыжками, которые наполняют сцену особенной энергетикой. «Сухишвили» — это настоящее откровение, это грациозность и женственность грузинских женщин, это жар грузинских мужчин. Они парят над сценой под аккомпанемент собственного оркестра, совмещая современную хореографию и традиционный грузинский танец.
Сегодня ансамбль состоит из 500 танцоров и собственного оркестра. За свою историю коллектив побывал в более чем 250 турне, 11 раз объездил 5 континентов, 88 стран, провел 12 300 концертов, а выступления труппы посмотрели более 7 миллионов человек.
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25 марта во Дворце культуры профсоюзов брестчане смогут насладиться миром грузинского танца: "Сухишвили" выступят с новой программой, в которую войдут лучшие...
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