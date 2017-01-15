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"Здесь погибла моя мама...". На дороге, где произошло ДТП, нет освещения, а машины часто заносит
Минчанин опубликовал в соцсетях видео, где он запечатлел участок дороги Озерцо — Малиновка: здесь 10 января погибла его мама. В ролике видно, что на километровом участке нет фонарей. Минчанин призывает чиновников обратить внимание на аварийно-опасный участок и решить проблему. Вслед за этим жители близлежащих к автодороге деревень — Богатырево и Озерцо создали петицию по наведению порядка на автодороге.
Мама минчанина Андрея Рысника — Ирина — погибла в аварии, которая произошла 10 января на автодороге Малиновка-Озерцо. Андрей съездил на место ДТП спустя несколько дней, он опросил местных жителей и снял видеоролик с места трагедии.
«На момент смерти моей маме был всего 51 год. Уже все пишут, что это была вина водителя. Мой отец, который был за рулем автомобиля Citroen C2, превысил скорость. Отец сейчас в больнице. Но 13 января я разговаривал со следователем, который ведет это дело, она сказала, что показания очевидцев и свидетелей говорят о том, что скорость не была превышена. Хочу сказать, что дорога на протяжение километра не освещена. Я выяснил, что месяцем раньше, здесь произошла еще одна авария. Я хочу придать огласке сведения людей, проживающих в поселке Озерцо, которые подтвердят, что этот участок дороги находится в колоссально-аварийном состоянии. Не хочу никаких разбирательств, но если нужно я готов. Но даже если посадят всех чиновников Дорожной службы, даже если отстранят от работы всех инспекторов ГАИ, ничего не вернет к жизни мою любимую мамочку», — написал минчанин у себя в профиле под видео.
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Еще один ролик об этом же участке размещен на канале YouTube читателя Вольдемара Нои. Ролик снимали вечером: здесь видно, что аварийно-опасный участок дороги освещается только проезжающими автомобилями, а один из водителей уже оказался в кювете.
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Вслед за этим, 15 января, на сайте «Удобный город»
Обращение инициаторы петиции собираются отправить в Минский городской исполнительный комитет после сбора подписей.
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Читатель AUTO.TUT.BY снял видеоролик о том, что на автодороге Малиновка-Озерцо нет освещения - автомобилисты жалуются, что здесь машины часто уходят в занос и вылетают в...
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