Минчанин опубликовал в соцсетях видео, где он запечатлел участок дороги Озерцо — Малиновка: здесь 10 января погибла его мама. В ролике видно, что на километровом участке нет фонарей. Минчанин призывает чиновников обратить внимание на аварийно-опасный участок и решить проблему. Вслед за этим жители близлежащих к автодороге деревень — Богатырево и Озерцо создали петицию по наведению порядка на автодороге.



Фото из социальной сети

Мама минчанина Андрея Рысника — Ирина — погибла в аварии, которая произошла 10 января на автодороге Малиновка-Озерцо. Андрей съездил на место ДТП спустя несколько дней, он опросил местных жителей и снял видеоролик с места трагедии.

«На момент смерти моей маме был всего 51 год. Уже все пишут, что это была вина водителя. Мой отец, который был за рулем автомобиля Citroen C2, превысил скорость. Отец сейчас в больнице. Но 13 января я разговаривал со следователем, который ведет это дело, она сказала, что показания очевидцев и свидетелей говорят о том, что скорость не была превышена. Хочу сказать, что дорога на протяжение километра не освещена. Я выяснил, что месяцем раньше, здесь произошла еще одна авария. Я хочу придать огласке сведения людей, проживающих в поселке Озерцо, которые подтвердят, что этот участок дороги находится в колоссально-аварийном состоянии. Не хочу никаких разбирательств, но если нужно я готов. Но даже если посадят всех чиновников Дорожной службы, даже если отстранят от работы всех инспекторов ГАИ, ничего не вернет к жизни мою любимую мамочку», — написал минчанин у себя в профиле под видео.

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Еще один ролик об этом же участке размещен на канале YouTube читателя Вольдемара Нои. Ролик снимали вечером: здесь видно, что аварийно-опасный участок дороги освещается только проезжающими автомобилями, а один из водителей уже оказался в кювете.

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Вслед за этим, 15 января, на сайте «Удобный город» появилась петиция жителей агрогородка Озерцо и деревни Богатырево, что расположены недалеко от этой автодороги. В обращении местных жителей сказано, что на этом участке дороги нет освещения, пешеходных переходов, тротуаров, люди ходят по трассе и часто происходят ДТП.

«Мы, нижеподписавшиеся, жители деревни Богатырево и агрогородка Озерцо и другие неравнодушные граждане, убедительно просим Вас оказать влияние на решение вопроса, касаемо участка главной дороги (улиц Громова — Меньковский тракт). Здесь 10 января произошло ДТП по смертельным исходом. Хотим обратить внимание, что на этом отрезке дороги участились случаи ДТП, а также происходят регулярные случаи неуправляемых заносов транспортных средств. Это происходит практически ежедневно из-за крайне узкого дорожного полотна, на котором в условиях зимней эксплуатации образуется ледяная колея. Так же отсутствует обочина и тротуар; а перепад между дорожным покрытием и рядом находящимся грунтом составляет от 5 см до 15 см.

В данных условиях управление легковым транспортным средством становится крайне непростым и опасным, особенно в темное время суток, и при отсутствии освещения — оно отсутствует.

С нашей стороны было обращение — звонок диспетчеру — 11.01.2017 года. Мастеру, который отреагировал на обращение, были описаны все проблемы данного участка, обещание об устранении оказалось без срока исполнения… Так же хотим обратить внимание на то, что нет дорожки для пешеходов, велосипедистов, люди ходят по трассе, плохо ходит транспорт.

Настоятельно просим решить этот вопрос в кратчайшие сроки. Пока ситуация не усугубилась".

Обращение инициаторы петиции собираются отправить в Минский городской исполнительный комитет после сбора подписей.