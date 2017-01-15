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Беларусь приостановила поставки мяса птицы из нескольких стран

16.01.2017 15:42 — Разное | Ежедневник  
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Беларусь приостановила поставки мяса птицы из нескольких стран

фото: ura.ru

Беларусь ограничила поставки мяса птицы из нескольких европейских стран. Ограничения связаны со вспышками птичьего гриппа.

По данным Международного эпизоотического бюро, на территории административной территории Женева Швейцарии, округа Вировитичко-Подравска Хорватии и Северо-восточного региона Румынии зарегистрированы случаи заболевания птиц высокопатогенным гриппом.

В этой связи вводятся временные ограничения на ввоз в Беларусь из этих территорий живой птицы, инкубационного яйца, диких, зоопарковых и цирковых животных, мяса птицы, пищевых продуктов переработки куриного яйца, пуха и пера, кормов и кормовых добавок из птицы, кормов растительного происхождения, охотничьих трофеев (пернатая дичь), а также бывшего в употреблении оборудования для содержания и разделки птицы.

Все ранее выданные разрешения на ввоз в Беларусь вышеуказанной продукции из этих регионов отменяются. 

 
 
Ссылка на источник 22
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Беларусь ограничила поставки мяса птицы из нескольких европейских стран. Ограничения связаны со вспышками птичьего гриппа.

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