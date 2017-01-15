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Свободные участки под строительство в Минске потенциальные инвесторы смогут выбирать в онлайн-базе

16.01.2017 15:49 — Разное | Tut.by  
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УП «Минскградо» в 2017 году планирует провести работу по унификации проектов детального планирования (ПДП) и разработать его образец. Об этом, как передает корреспондент агентства «Минск-Новости», сообщил 16 января директор УП «Минскградо» Сергей Акинчиц на оперативном совещании в Минском городском исполнительном комитете.

— Это не только оптимизирует процесс проектирования и сократит время согласования и утверждения, но и позволит создать интерактивную базу данных ПДП для всего города, — пояснил Акинчиц. — Благодаря чему подбирать участок в Минске или находить инвестиционную площадку станет гораздо проще.

Он уточнил, что в 2016 году «Минскградо» разработало 114 градостроительных паспортов, из них около 50 — на объекты производственного назначения. В прошлом году институтом создан образец градостроительного паспорта.

— Мы унифицировали состав и содержание всех паспортов — пояснительные записки, чертежи и требования к освоению участка, благодаря чему сократилось время согласования паспортов, — сообщил директор УП «Минскградо». — Взяли за практику разрабатывать паспорта одновременно с согласованием и утверждением ПДП, что позволяет практически сразу приступить к реализации проектов детального планирования.

В 2016-м был запущен сайт «Минскградо». В 2017-м его усовершенствуют и дополнят информацией о разработанных ПДП, предстоящих общественных обсуждениях, ответами на вопросы, которые наиболее часто встречаются в обращениях граждан.

Еще одна задача на текущий год — поиск новых заказчиков и проектов в стране и за ее пределами. Так, прорабатывается вопрос о возможности расширения макетной мастерской для изготовления макетов сторонним организациям. «Минскградо» выполнило макеты здания музея истории Великой Отечественной войны, стадиона «Динамо» и прилегающей территории, Партизанского проспекта, строительства новых развязок в Минске и другие.

— В настоящее время ведутся переговоры о сотрудничестве с Российской Федерацией, — уточнил Акинчиц. — Направлено письмо о намерениях сотрудничества президенту Российской академии архитектуры и строительных наук Александру Кузьмину. Также в ходе командировки в Москву в 2016 г. проведена встреча с руководством ГУП «Научно-исследовательский и проектный институт Генерального плана города Москвы». Это институт, аналогичный «Минскградо», который является ведущим по разработке градостроительных объектов на территории Москвы и Подмосковья. Во время встречи обсуждался вопрос о разработке градостроительных проектов «Минскградо» на территории российской столицы и, соответственно, московским институтом на территории Минска.

— Таким образом, работа «Минскградо» будет направлена в 2017-м на разработку градостроительной документации для Минска, улучшение качества проектов, сокращение сроков согласования проектной документации и повышение эффективности производства, а также поиск новых рынков сбыта, — подытожил Акинчиц.

 
Теги: Минск
 
 
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В "Минскградо" планируют создать онлайн-площадку проектов детального планирования.

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