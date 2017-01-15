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ГАИ просит пассажиров маршруток сообщать о нарушениях водителями ПДД

16.01.2017 16:00 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 16 янв – Sputnik. Госавтоинспекция в ближайшие несколько дней будет усиленно проверять маршрутки в Минском районе, пассажиров просят сообщать в ГАИ о нарушениях водителями таких транспортных средств Правил дорожного движения, сообщила Sputnik в понедельник старший инспектор по агитации и пропаганде отдела ГАИ Минского райисполкома Екатерина Сильченко.

ГАИ просит пассажиров маршруток сообщать о нарушениях водителями ПДД
© Sputnik / Виктор Толочко
Маршрутка со школьниками, едущими в "Зубренок", попала в ДТП

Несколько резонансных ДТП с участием маршруток произошло за последние дни в Беларуси: в ДТП под Ушачами пострадали восемь человек, один погиб, в аварии в Столбцовском районе – шесть школьников и учитель.

"На территории Минского района Госавтоинспекция во взаимодействии с представителями Транспортной инспекции Минтранса усилят надзор за соблюдением водителями транспортных средств используемых для перевозки пассажиров", – сказала Сильченко.

Она также сообщила, что особое внимание инспекторы уделят нарушениям скоростных режимов, техсостоянию маршрутного транспорта (состояние шин) перед выпуском на линию. 

"Инспекторы ГАИ рекомендуют пассажирам маршруток сообщать о фактах нарушений ПДД и правил перевозки людей в территориальные подразделения ГАИ", – уточнила собеседница Sputnik.

По словам Сильченко, гражданам при обращении в ГАИ следует сообщить регистрационный знак машины, время и места нарушения.

 
Теги: Минск
 
 
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Госавтоинспекция усилит надзор за маршрутками на территории Минского района, к водителям за нарушения обещают принимать самые жесткие меры.

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